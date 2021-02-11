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啟德HENLEY 享體育園維港雙景

【明報專訊】東九龍啟德發展區近年先後有多個樓盤推售，作為龍頭發展商恒地（0012）在區內首個住宅項目的THE HENLEY，早前亦已登場；項目以前臨啟德體育園及享維港海景為最大賣點，加入多項嶄新設計，率先推出的第一期THE HENLEY I，以1房戶作主打，料吸引上車客或收租客青睞。

明報記者 林尚民

攝影 劉焌陶

整個THE HENLEY項目由3期物業組成，提供1184伙，3期同樣預計於明年4月落成，樓花期約10個月。近日率先登場的THE HENLEY I，由1座高座（第2座）及4座低座（A至D座）組成，設有479伙；第二、三期分別提供301及404伙，前者已獲批預售，或緊接第一期推出，第三期亦已申請預售樓花，有望今年內推出。

THE HENLEY I自5月開售至今累沽逾200伙，估計套現約24億元。THE HENLEY I以中小型單位為主，開放式單位設有42伙，佔樓盤單位總數約8.8%，且全部位於低座部分，實用面積186至216方呎，全部望毗鄰項目樓景，當中每座低座地下G室，均為實用186方呎單位，另設95至97方呎花園，為目前啟德區內面積最細的住宅單位。

主打1房 低座開放戶186呎起

THE HENLEY I提供最多的戶型為1房戶，共有240伙，數目比例超過五成，實用面積274至418方呎。發展商早前開放了一個1房交樓標準示範單位，為實用面積380方呎的2座32樓G室，其長方形的客飯廳四正實用。

值得一提的是，THE HENLEY I所有標準單位均採開放式廚房設計，且配套齊全，採用一系列國際品牌爐具及電器。1房單位客飯廳與睡房採用趟門作分隔，住戶可把趟門拉開，令單位變身成開放式間隔，大大提升空間感，若有客人到訪，則可把趟門關上，增加私隱度。

嵌入式露台設計 新盤少見

另一款最多的戶型是兩房戶，共設130伙，佔比約27%，實用面積505至550方呎。發展商亦開放了一個2房交樓標準示範單位，為實用面積550方呎的2座32樓C室，屬2房連儲物室間隔。長方形的客飯廳，連嵌入式露台，為新盤市場罕見，可增加住戶私隱度之餘，亦令大樓外貌更見流線形。單位的開放式廚房旁設有一個儲物室，方便住戶擺放雜物，洗手間以石材鋪砌，感覺高雅，但不設通風窗。主人房方面，面積仍逾100方呎，與屋苑大部分單位一樣，設有「步入式衣帽間」，頗為實用。

至於項目最大的戶型為3房單位，實用面積696方呎起，但僅設有67伙，其中實用面積889方呎的2座A單位，為屋苑面積最大的標準戶，採3房1套連衣帽間及工作間設計，位於屋苑前排，加上主人房設弧形轉角窗，可望啟德體育園及維港海景。若計及特色戶，項目最大單位為2座40樓A室，實用面積1350方呎，連635方呎平台及1176方呎天台，採3房雙套連工作間設計，主人套廁連工作平台，大廳外連之平台，則設樓梯連接私人天台。

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