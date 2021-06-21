撰文 李凱茵

勞碌大半生後放下工作，時間突然多得不知如何打發，也可以是另一種壓力。陳醫生表示退休人士多是在第二年的退休生活出現情緒問題，「剛退休時大家都興高采烈地開展退休大計，例如外遊、探望朋友等。但當這些大計完成得七七八八，發覺旅行去不了哪麼多，朋友也不能常見，生活慢慢靜下來時，情緒問題就會浮現。」

退休第2年最易出現情緒問題

陳醫生表示，較常出現在退休人士或長者身上的情緒病包括抑鬱症及焦慮症，出現的模式跟年輕一輩有所不同，例如疑病症這通常見於長者的焦慮症症狀，患者會經常疑心自己患上癌症或心臟病等嚴重疾病而處於焦慮狀態。

長者身上常見的其他情緒病症狀，包括炎炎夏日會擔心受寒而穿上厚厚的衣服，又或記憶力減退等與腦退化相近的情况。另外，失眠是抑鬱症的主要症狀之一，所以如長者睡眠質素嚴重下降的話也要多加留意，「無疑年紀漸大睡眠質素會下降，但也只會相差一、兩個小時的睡眠時間，不至於嚴重至只能睡上三、四個小時。」

不幸患上情緒病當然要盡快求醫，但是患者本身也要同時採取適當的方法幫助自己走出情緒陰霾，其中一個途徑就是持續進修。陳醫生認為，退休人士持續進修對於擺脫負面情緒及情緒病有非常大的幫助。學習新技能，覓得退休後的新人生目標，可以製造期待明天到來的動力。

坊間很多針對長者或退休人士而設的興趣班或工作坊，除了一般各式各樣的興趣班，不少是教授電腦基本知識或資訊科技運用的課堂。如果本身已有一定教育程度、具有基本電腦運用知識的，希望能參與更具學術性的課程，則可透過政府轄下的長者學苑，一嘗做大學生的滋味。

長者學苑是以香港大、中、小學作平台的終身學習計劃，以現有的學校資源開辦長者課程。現時跟長者學苑合作的專上學院之中，城中、嶺大、公大、教大都有在院校開辦的部分常規課程中撥出學額，讓合資格的退休人士及長者以旁聽生身分報讀，跟年輕人一起學習。課程不設評核，也不涉計算學分。每間學院設不同的收生資格，合資格申請年齡為55歲至60歲或以上。由於大部分課堂以英語授課，所以有學院會要求申請人士有一定的英語能力，並有基本的電腦知識，例如懂得收發電郵及使用Zoom上課等等。學費方面每個學科計，約200元至500元不等。教大每科學費500元，如能完成課程並有七成或以上出席率，可獲發300元獎學金作學費資助。

學習目標不宜設得太高

陳醫生表示，長者持續進修有不同的好處，包括有效鞏固記憶，減慢腦退化的發生；減低長者自覺跟社會脫節的被遺棄感覺；確保長者維持有規律的日間活動、接受日照，有助調整生理時鐘，改善失眠。

不論是學習新技能，抑或加深本身的知識，陳醫生表示只要堅持持續進修都可達到以上效果。不過要成為長者大學生有一件事需要留意，那就是先要調校對自己的期望，不要設定太高的目標而令自己在學習上有壓力，「年紀漸大，專注力、記憶力都難及正值盛年的年輕人，再者大專院校的課堂又確切地是為年輕人而設的，所以跟年輕人在同一課堂上學習，長者的表現較為落後是正常的。」陳醫生勸勉退休人士在持續學習之上要抱着不問結果，只管盡力去做的態度，好好為自己在退休階段中尋找新的人生目標。

[退休綢繆]