海濱南岸兩年均呎首破2萬

明報記者 郭雯慧

中原地產分行經理袁顯岸表示，海濱南岸本月逾半月已錄5宗成交，已逼近上月全月6宗水平，其中位於4座高層E室，實用481方呎，2房間隔，以1000萬元成交，實呎20790元。原業主2009年330萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利約670萬元或2倍。

土瓜灣區近月受惠於屯馬線即將全線開通消息刺激，區內屋苑再錄高價成交。利嘉閣高級經理黃育華表示，土瓜灣帝庭豪園5座高層F室，實用469方呎，2房間隔，望市景及山景，以910萬元沽出，實呎19403元，呎價創屋苑2房新高。

原業主2012年以約500萬元購入上址，帳面獲利約410萬元或82%。黃續稱，屋苑對上一個2房呎價紀錄為2019年成交的5座低層E室，實用510方呎，成交價940萬元，實呎18431元，新紀錄較舊紀錄高約5%。

將軍澳中心2房實呎逾2萬元創新高

另外，香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳中心10座高層E室，實用384方呎，2房間隔，望內園景，成交價780萬元，實呎20313元，創下屋苑2房分層單位呎價新高。

原業主2018年4月以708萬元購入單位，帳面獲利72萬元或約一成。資料顯示，屋苑對上2房呎價紀錄為本月初成交的7座中層D室，實用384方呎，以778萬元易手，實呎20260元。

朗屏8號800萬沽 創雙破頂成交

元朗半新盤朗屏8號錄雙破頂成交，美聯物業市務經理（銷售）林建文表示，單位為2座高層H室，實用481方呎，2房戶，以800萬元易手，實呎16632元，成交價及呎價均創屋苑2房新高。原業主2016年9月以595.8萬元購入，帳面獲利204.2萬元或約34%。

海璇3房5130萬沽 3年實蝕1388萬

雖然樓市熾熱，但市場仍錄零星蝕讓個案。同樣為半新盤的北角海璇1座低層B室，實用1129方呎，3房間隔，以約5130萬元沽出，實呎約45438元，原業主2018年3月以6388.8萬元一手購入，持貨3年多，帳面蝕約1258.8萬元。買家入市時獲發展商提供樓價2.975%的印花稅現金回贈，及3.8萬元新地會會員現金回贈，扣除釐印費及代理佣金等，料實蝕約1388萬元或21%。

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