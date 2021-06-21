銅鑼坊劏舖半個月連環三蝕讓

土地註冊處顯示，銅鑼坊由今年上月底至本月初，共錄得3個舖位成交，其中2樓一個單號舖，以88萬元售出，原業主早於2005年黎永滔及羅家寶拆售商場時以325萬元一手購入，持貨16年，帳面勁蝕237萬元或近73%；另一個同層單號舖亦以88萬元售出，而原業主早於2013年以170萬元二手購入，持貨8年帳面蝕82萬元或48%；最後一個同樣是2樓單號舖，成交價則為108萬元，原業主2005年254萬元購入，持貨16年，帳面蝕約146萬元或約57%。

莊思敏4月60萬沽舖 16年勁蝕近七成

事實上，據土地註冊處顯示，銅鑼坊今年暫錄得8宗舖位成交，且全屬蝕讓，最矚目為莊思敏等持有的2樓雙號舖，4月下旬時以60萬元易手，以商舖面積40方呎計，呎價1.5萬元，而莊思敏與友人2005年以180萬元購入上述舖位，持貨16年，帳面蝕120萬元或67%離場。

廖本懷子3000萬購柯達大廈單位

另外，慕詩國際（0130）公布，公司以3000萬元售出鰂魚涌柯達大廈二期13樓3號室（包括儲物室），物業面積約2250方呎，呎價約13,333元。

資料顯示，慕詩國際早於2014年以2180萬元購入上址，持貨7年，現帳面獲利820萬元，賺幅約37%，而該公司公布，新買家為廖宜康，與港英時代首位華人政務司廖本懷兒子同名，廖本懷原為一名建築師，曾參與設計馬頭圍邨、和樂邨、福來邨及華富邨等早期公共屋邨，成為首任房屋署署長後更推行居者有其屋計劃。