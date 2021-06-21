十大屋苑周末16宗 連續逾4個月雙位數

新都城佔3宗最旺

中原地產高級分行經理李百達表示，鰂魚涌太古城過去周末錄2宗成交，包括燕宮閣高層D 室，實用面積747方呎，3房則王單位，望池園景，擁雅致裝修，以1798萬元市價沽出，實呎24,070元。原業主1995年492萬元買入，帳面獲利1306萬元或逾2.6倍。此外，十大屋苑周末交投最旺的是將軍澳新都城，共佔3宗成交。美聯分行區域經理黃少明表示，新都城2期9座低層C室，實用面積363方呎，2房間隔，以約710萬元成交，實呎19,559元。原業主2010年3月以約236萬元購入，帳面獲利約474萬元或2倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，父親節周末一手新盤熱賣，令二手交投略為受壓，加上市場購買力陸續分散至二三線屋苑，而藍籌屋苑樓價年內已累積一定升幅，買家需時考慮拖慢交投步伐。美聯住宅部行政總裁布少明表示，大市氣氛向好，資金充裕及剛需強勁等因素支持下，加上月底屯馬線全線通車，料為下半年樓市帶來新動力。