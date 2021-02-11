農圃道18號低層2房980萬沽 高銀行估價1成

溱8三房1400萬沽 9年升八成

另外，大圍站柏傲莊III銷售已近尾聲，同位於屯馬線的溱岸8號剛錄3房二手成交。中原分行區域營業董事黎宗文表示，市况持續向好，區內大型新盤帶動入市氣氛，溱岸8號1座中層G室，實用面積743方呎，3房1套間隔，以1400萬元易手，實呎18,843元。

上述單位原業主2012年766萬元購入單位，帳面獲利約634萬元或83%。

首都3房962萬「賣殼」沽 3年升逾七成

將軍澳日出康城首都錄得罕見「賣殼」（公司轉讓）個案。美聯分行區域經理黃少明表示，日出康城首都3R座中層A室，實用面積716方呎，3房1套連儲物房間隔，吸引同區上車客承接，以962萬元「賣殼」易手，實呎13,436元。原業主2008年3月564.2萬元購入，帳面獲利397.8萬元或逾7成。

將軍澳慧安園錄罕見特色戶成交。利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇表示，慧安園2座頂層連天台單位，實用面積413方呎，2房間隔連276呎天台，業主原叫價700萬元，經議價後減價35萬元或約5%，至近日以665萬元沽出，實呎16,102元，原業主2006年2月以約170萬元購入，帳面獲利約495萬元或2.9倍。

另外，慧安園現時約有20個單位放售，叫價由615萬元起。

￼山1房連約盤逼千萬易手

此外，西營盤￼山錄1房二手成交個案。美聯助理營業董事謝錦成表示，￼山高層G室單位，實用面積390方呎，1房間隔，以990萬元連租約易手，實呎25,385元。買家為用家，擬完約後作為自住之用，原業主2016年1月以約887.3萬元購入單位，帳面獲利約102.7萬元或12%。