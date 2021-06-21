維港1號接力 最快本周開價

涉1059伙 2房佔一半

上述維港1號為啟德跑道區內首個推售之新盤，加上是市區少有提供逾1000伙單位之大型樓盤，其定價及銷情勢必成為區內新指標，故發展商早前公布獲批預售後，已成為市場焦點。據發展商早前指，項目提供1,059伙，戶型由1房至4房間隔，實用介乎約330至1,790方呎，當中2房戶設553伙，佔樓盤52%，為樓盤主攻之戶到，實用430至560方呎，而實用約330至360方呎的1房、及實用約660至770方呎的3房則分別設246及244伙。發展商指，首張價單將涵蓋不少於212個單位，短期內會上載樓書及開放示範單位。

四豪宅盤今明截標

另外，多個豪宅新盤近日均有單位招標，恒隆地產（0101）旗下跑馬地藍塘道23至39號實用4599方呎的39B號單位，以及資本策略（0497）旗下渣甸山皇第實用面積2849方呎的9、10樓B室複式連裝修單位，將會於今日招標及同日截標，而嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，以及長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD則分別有單位於明日截標。