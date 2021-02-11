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柏傲莊III父親節推173伙近沽清 豪客5400萬掃3伙 3期9個月沽2938伙套360億

【明報專訊】本月初開售的新世界（0017）、港鐵合作發展的大圍站上蓋項目柏傲莊III，昨日父親節進行第三輪銷售173伙，即日接近沽清，項目不足一個月經過三輪銷售，共沽835伙，套現逾122億元。項目自去年推出第一期至今短短不足9個月，已累售2938伙，套現近360億元。項目第三期將有13伙4房雙套單位於今日截標，發展商料呎價可挑戰逾3萬元水平。

明報記者 林尚民

柏傲莊III首兩輪銷售均即日沽清，發展商昨日以發價單形式進行第三輪銷售173伙，上周六截止登記時勁收逾3.05萬票（當中大部分為「復活票」，即早前柏傲莊向隅客入票），膺本港史上新盤票王。項目昨日銷售173伙，雖然遇上父親節，但仍無礙買家揀樓，據悉即日售出約169伙，套現逾27億元，即接近沽清，令項目自本月5日推出短短三個周末，項目累計售出835伙，佔樓盤單位總數892伙近94%，套現逾122億元。

4房大戶逼2900萬沽 全項目最貴

項目昨售出單位中，不乏大手買家，據悉昨日有19組買家購入2伙或以上單位。新世界營業及市務總監黃浩賢指，昨日最大手買家以逾5400萬元購入2個實用797方呎的8B座高層A室3房戶，以及1個實用509方呎的8B座高層B室2房戶，平均實呎25,681元。另外，一個實用998方呎的1A座52樓B室正河景4房單位，以2898.9萬元售出，實呎29,037元，呎價為今期新高，而成交價則是整個柏傲莊新高。黃浩賢指，項目46伙單位將以招標形式發售，其中首批13伙迎河4房雙套單位將於今早截標，料單位呎價可挑戰逾3萬元。

周末一手沽逾280伙

事實上，柏傲莊自去年10月及11月推出第一、二期以來，銷情一直保持理想，第一期全數783伙，迄今累售760伙，套現逾83.8億元，目前只餘23伙待售，而單位數目最多的第二期，則設1415伙，目前亦已售出1343伙，套現逾153.7億元，目前尚餘72伙待售。連同今次推出的第三期，整個柏傲莊全數3090伙，推出不足9個月，已累售2938伙，佔整個項目約95%單位，套現近360億元。

綜合市場資料，過去兩日新盤市場錄得逾280宗一手成交，較前周末連同端午節三日假期錄得逾450宗有所減少，除柏傲莊以及上周六進行首輪銷售的萬科香港何文田自由道VAU Residence外，信置（0083）、會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙I、III，以及長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY兩日各售7伙、恒地（0012）啟德THE HENLEY I過去兩日亦售出5伙，而本月迄今市場已錄得逾1500宗一手買賣。

相關字詞﹕新世界 新盤銷售 柏傲莊III

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