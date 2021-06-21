馬泰陽：低息延續 樓市見支持

【明報專訊】美國聯儲局上周公布最新議息結果，聯邦基金利率維持不變，符合市場預期。隨着歐美疫情漸回穩，通脹預期升溫，聯儲局暗示2023年底前或加息兩次，雖然當局口風「轉鷹」，不過目前環球及本港市場資金充裕，預期年內美息及港息仍然將於低位徘徊，即使息口有上調壓力，相信幅度仍輕微，對供樓負擔影響心理大於實際，加上本港疫情緩和，對經濟的影響漸退卻，以及房屋供應持續短缺，樓市續見支持。
美國海量「放水」未止，市場資金氾濫，不少資金湧入香港，本港銀行體系結餘去年底已達到4575億元歷史高位，至今已維持逾4500億元超過半年，加上按揭相關1個月拆息近日維持0.1厘以下水平，吸引資金持續流入資產，不過近月港股較為波動，吸引不少買家投資於表現穩健的房地產市場。
今年上半年樓市表現理想，在不包括一手公營房屋之下，本年迄今(截至6月16日)一手私樓及二手住宅註冊量合共錄37538宗，已超越去年下半年33735宗，高出約11.3%；金額方面，升幅更急勁，本年迄今錄約3566億元，與1997年上半年的半年紀錄高位約3790億元，僅相差約224億元左右，預料今年上半年有機會挑戰半年高位紀錄。
本港疫苗接種計劃反應理想，近日疫情逐步受控，加上市民漸習慣疫情之下的新消費模式，經濟重拾活力，最新失業率連續3期下跌至6%，為去年3至5月錄得5.9%以來最低水平，加上屯馬線全線通車在即，沿線物業升值潛力看高一線，勢成樓市助燃劑，短期樓價有力重上高位。