馬泰陽：低息延續 樓市見支持

美國海量「放水」未止，市場資金氾濫，不少資金湧入香港，本港銀行體系結餘去年底已達到4575億元歷史高位，至今已維持逾4500億元超過半年，加上按揭相關1個月拆息近日維持0.1厘以下水平，吸引資金持續流入資產，不過近月港股較為波動，吸引不少買家投資於表現穩健的房地產市場。

今年上半年樓市表現理想，在不包括一手公營房屋之下，本年迄今(截至6月16日)一手私樓及二手住宅註冊量合共錄37538宗，已超越去年下半年33735宗，高出約11.3%；金額方面，升幅更急勁，本年迄今錄約3566億元，與1997年上半年的半年紀錄高位約3790億元，僅相差約224億元左右，預料今年上半年有機會挑戰半年高位紀錄。

本港疫苗接種計劃反應理想，近日疫情逐步受控，加上市民漸習慣疫情之下的新消費模式，經濟重拾活力，最新失業率連續3期下跌至6%，為去年3至5月錄得5.9%以來最低水平，加上屯馬線全線通車在即，沿線物業升值潛力看高一線，勢成樓市助燃劑，短期樓價有力重上高位。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]