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布少明

投資策略

布少明：屯馬線通車 沿線物業受惠

【明報專訊】大型基建發展將成下半年樓市上升的重要助燃劑。當中，屯馬線於6月底正式全線通車，參考過去鐵路線經驗，將會對沿線樓市帶來支持。屯馬線第一期於去年2月已通車後，沿線已見不少屋苑交投跑贏大市。以第一期通車前15個月及通車後15個月二手住宅註冊量作比較，鑽石山站的星河明居的註冊大升83.7%；車公廟站溱岸8號亦升65.1%；大圍站名城則升53.8%，沙田第一城也上升51.7%。上述屋苑註冊量的升幅，皆較全港同期二手註冊量升42.6%為高，反映基建帶動交投的實况。

此外，如將全港劃分為88區分析，當中土瓜灣今年首5個月合共錄得約521宗二手住宅註冊，按年同期大增約七成；首5個月九龍城合共錄得約325宗註冊，按年同期更升逾5倍，九龍城按年升幅急勁，主要是當中有不少收購註冊個案帶動，反映區內前景受市場看好。上述2區表現較全港同期升約58.9%為佳，可見不少準買家及發展商看好區內前景。

屯馬線將成樓市續升的「新引擎」，當中規劃最完善的區域首推啟德區，因為該區生活配套完善，未來該區消閒購物齊備之外，政府新稅務大樓亦坐落啟德區，帶來不少就業機會。

另一個規劃完善及近年有不少新屋苑落成的荃灣西站，新晉屋苑樓價表現跑贏大市。大圍站亦因受惠屯馬線及東鐵線兩線匯聚的優勢，該區日後前往新界東西，甚至在紅磡至金鐘段鐵路落成通車後，前往港島亦相當便捷。因此，屯馬線通車後，首選上述的啟德、荃灣西及大圍外，屯門、元朗、馬鞍山亦在全線通車後進一步釋放潛在優勢，另外土瓜灣及九龍城等的物業亦將會受惠。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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