廖偉強：誠信能留客增生意

筆者從事地產代理行業，負責管理數千人的團隊，每天都向團隊發放信息，當中有一句經常提及的話就是「二八定律」；主要是想團隊成員明白，市場上大部分機會都落在少數人手中。原因很簡單，無論從事什麼行業，能真正拼搏爭取機會的人只佔少數，所以有句說話叫做「機會留給有準備的人」，有見及此，近半年樓市漸轉佳境，隨疫情緩和，愈來愈多買家重新入市，因此公司更加銳意趁市場復蘇之際，推出「假一賠千」計劃，藉以在市場提倡更優質、更精準及更高效的置業體驗。「釣魚盤」或「影子盤」是地產代理行業慣用以吸睛的銷售手法，筆者明白大部分想入市的買家都希望能夠爭取市場上最好的價錢，在買家的心態而言，能夠從廣告上看見平價的盤源，無論孰真孰假，都抱着一試無妨的心態。不過，很多最終都是失望而回，既浪費時間，又會對經紀失去信心，這樣對經紀而言實在適得其反！

筆者從業數十年，接觸成千上萬客戶，完全清楚業主及買家的心態及要求，所以早年已定下公司宗旨為「誠信、專業、人和」，當中誠信非常重要，因做生意總不能殺雞取卵，一定要和客人建立信任的基礎，才能留住客人及增加生意機會。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]