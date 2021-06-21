陳永傑：美經濟緩慢復蘇 更利好

聯儲局上周議息，未有縮表方案，顯示美國經濟非太過強勁。財長耶倫早前表示，美國計劃推出的刺激經濟措施與以往不同，將更有效地運用投資，令經濟發展變得更可持續及具競爭力，並在基建、教育等領域的投資有長遠規劃。耶倫重申，需要透過增加有錢人的稅收，應付有關投資項目，私人市場應繳付公平的稅率。希望減少鼓勵企業將業務轉移至國外、或者將利潤轉移至低稅國家。

美國長期經濟缺點是快上快落，欠缺平穩，完成一個經濟周期比較快，令投資者較為難以掌握。經濟較為波動，不利長線投資者。

近期美國經濟數據參差，並非一片大好，反映經濟復蘇未夠全面，不過大致上數據是向好居多，反而有利經濟穩步發展。例如美國4月份消費者信貸增加186.1億美元增幅較預期小，比市場原本預計會增加220億美元為低。3月份向下修正後的消費者信貸，僅增升185.84億美元。

美國各個經濟環節受到供應鏈斷裂影響，復蘇不全面，榮辱互見，並非爆炸式上升，反而可以上升得更持久，令投資市場升勢比較平穩，不會像「燒煙花」。

美國受到新冠病毒肺炎衝擊，亦需要時間養傷，不宜揠苗助長刺激經濟。各經濟環節如果能夠輪流接力上升會更好，令美國經濟更穩定，亦避開過熱引致大幅加息，投資市場的樓市及股市自能有更持久漫長的升勢。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]