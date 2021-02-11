摩根大通亞洲：金價失守1800美元 看淡沽Ｓ金29601

追蹤金價走勢的SPDR黃金ETF（2840）連跌4個交易日，見1個月低位，如與月初高位近1400元比較，累積跌幅逾6%。

輪證資金流反映投資者傾向進場部署金價反彈，SPDR黃金ETF CALL輪上周四錄得約150萬元淨流入。如投資者看好金價可望回升，可注意Ｓ金購21779，行使價1408.08元，實際槓桿達15倍以上，2021年9月24日到期。如認為後市仍有下跌空間可留意Ｓ金沽29601，行使價1277.77元，實際槓桿約6倍，2022年4月29日到期。

以上數據截至上周五

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