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瑞銀亞洲：盈喜刺激股價 信義光能購15374

【明報專訊】港股上周五微高開後躍升近250點，之後大部分時間保持大約100點波幅，最終升242點，收報28801點。

不少投資者都留意近期走強的個別股，如手機版塊的瑞聲科技（2018）、舜宇光學（2382）、油股中海油（0883）、汽車股比亞迪（1211）等。

如投資者看好瑞聲，可留意認購15132，行使價63.88元，2022年7月到期，有效槓桿約2.9倍。

如投資者看好舜光，可留意認購29503，行使價230.88元，2021年9月到期，有效槓桿約5.1倍。

至於信義光能（0968）隨着近日發盈喜，預料2021年上半年盈利增加1至1.2倍，消息帶動信義股價飈升近9%，上周五收報約15元。看好可留意信光認購15374，行使價18.88元，2021年12月到期，有效槓桿約2.8倍。

瑞銀證網站：http://www.ubs.com/hkwarrants

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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