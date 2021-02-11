瑞銀亞洲：盈喜刺激股價 信義光能購15374

不少投資者都留意近期走強的個別股，如手機版塊的瑞聲科技（2018）、舜宇光學（2382）、油股中海油（0883）、汽車股比亞迪（1211）等。

如投資者看好瑞聲，可留意認購15132，行使價63.88元，2022年7月到期，有效槓桿約2.9倍。

如投資者看好舜光，可留意認購29503，行使價230.88元，2021年9月到期，有效槓桿約5.1倍。

至於信義光能（0968）隨着近日發盈喜，預料2021年上半年盈利增加1至1.2倍，消息帶動信義股價飈升近9%，上周五收報約15元。看好可留意信光認購15374，行使價18.88元，2021年12月到期，有效槓桿約2.8倍。

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