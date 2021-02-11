何啟聰：憧憬股價追落後 阿里購證留意20840

市場關注618電商節銷售數據，阿里巴巴（9988）上周五大致靠穩，收市升逾1%至207元。若618銷售情况理想，重新帶動科技股氣氛，或觀望重上210元的機會，200元關口或具明顯支持。

阿里靠穩，但反彈未見顯著，好友近日已下移至行使價約220元的認購證。618銷售數據或是後市影響阿里走勢的關鍵，若數據理想或可順勢追落後，看好可考慮阿里認購證20840，行使價220.2元，2021年9月到期，實際槓桿約10.4；但數據若與市場預期有落差，一旦失守200元重要心理關口，阿里短線或再尋底，屆時淡友或可考慮向下追沽。看淡或可留意阿里認沽證11031，行使價188.78元，2021年9月到期，實際槓桿約9.2倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]