陸振輝：白活‧忙活‧樂活

第三等：白活。

我們可以把時間浪費在自己喜歡的事情上，但不可以把自己困在討厭的生活方式內！很多東西如果閒置太久的話，就不能再重新使用了。如果長時間處於「閒置」的生活狀態，就相當於白活了。這樣的退休生活，只給了我們閒暇的時光，卻沒有給我們閒暇的質量！

第二等：忙活。

生命若被瑣碎的小事填滿，每天雖然忙碌，也會感到煩躁不安。瞎忙的生活總是感覺時間過得很快，但別的變化沒有，只是一晃就又老了一歲，白頭髮又多了幾根，到頭來只會庸碌地湮沒在茫茫人海之中。

第一等：樂活。

快樂生活的人會在退休後做自己想做的事情，培養自己的興趣和嗜好，也時常和好友保持聯繫、與知己交心。閒暇時可以自己賞賞花、跳跳舞、打打太極拳；偶爾和朋友們聚在一起說笑、遊歷、玩樂、吃喝，把自己的退休生活過得精彩紛呈、令人羨慕。

人一輩子一路走來，誰都過得不易，酸甜苦辣、悲歡離合，我們都早已面對。退休後就更要好好地活着，在有生之年過自己想要的優游歲月。悅人不如悅己，能把退休的日子活出詩意，這才是真正的成就！在這個真正屬於自己的黃金期，就自在地過自己的愉快生活吧！

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]