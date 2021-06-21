經濟
陸振輝 優游歲月

投資策略

陸振輝：白活‧忙活‧樂活

【明報專訊】智者說：退休後的生活可以分為三個等級。

第三等：白活。

我們可以把時間浪費在自己喜歡的事情上，但不可以把自己困在討厭的生活方式內！很多東西如果閒置太久的話，就不能再重新使用了。如果長時間處於「閒置」的生活狀態，就相當於白活了。這樣的退休生活，只給了我們閒暇的時光，卻沒有給我們閒暇的質量！

第二等：忙活。

生命若被瑣碎的小事填滿，每天雖然忙碌，也會感到煩躁不安。瞎忙的生活總是感覺時間過得很快，但別的變化沒有，只是一晃就又老了一歲，白頭髮又多了幾根，到頭來只會庸碌地湮沒在茫茫人海之中。

第一等：樂活。

快樂生活的人會在退休後做自己想做的事情，培養自己的興趣和嗜好，也時常和好友保持聯繫、與知己交心。閒暇時可以自己賞賞花、跳跳舞、打打太極拳；偶爾和朋友們聚在一起說笑、遊歷、玩樂、吃喝，把自己的退休生活過得精彩紛呈、令人羨慕。

人一輩子一路走來，誰都過得不易，酸甜苦辣、悲歡離合，我們都早已面對。退休後就更要好好地活着，在有生之年過自己想要的優游歲月。悅人不如悅己，能把退休的日子活出詩意，這才是真正的成就！在這個真正屬於自己的黃金期，就自在地過自己的愉快生活吧！

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]

上 / 下一篇新聞

毛記拓網購平台Mofargo 攻潮人市場 伙拍具網購經驗網店 暫不涉糧油雜貨
毛記拓網購平台Mofargo 攻潮人市場 伙拍具網購經驗網店 暫不涉糧油雜貨
入股渣哥Uuush 成上半年主要增長引擎
入股渣哥Uuush 成上半年主要增長引擎
半年僅1家GEM上市 12年最少 業界批未配合主板改革憂「陰乾」
半年僅1家GEM上市 12年最少 業界批未配合主板改革憂「陰乾」
渣打：跨境理財通戶口 港人須北上開
渣打：跨境理財通戶口 港人須北上開
中駿商管今招股 4646元入場
中駿商管今招股 4646元入場
建銀國際趙文利：美股料調整5%至10% 港股A股跌幅較溫和
建銀國際趙文利：美股料調整5%至10% 港股A股跌幅較溫和
富蘭克林鄧普頓Kent Shepherd：收水料不打擊經濟復蘇 美股仍處牛市
富蘭克林鄧普頓Kent Shepherd：收水料不打擊經濟復蘇 美股仍處牛市
富達劉鴻基：美匯縱轉強 中國國債仍值博
富達劉鴻基：美匯縱轉強 中國國債仍值博
奈雪的茶 新店「紅利」遞減
奈雪的茶 新店「紅利」遞減
拓奈雪PRO 提升成本效益
拓奈雪PRO 提升成本效益
新世界韓國食品擬港增逾30分店 去年賣2億元便當 衝出「韓國街」攻民生區
新世界韓國食品擬港增逾30分店 去年賣2億元便當 衝出「韓國街」攻民生區
大承諮詢「出租太傅」 助企業家族拆局解困
大承諮詢「出租太傅」 助企業家族拆局解困
「新海鮮」保護海洋 避開污染風險
「新海鮮」保護海洋 避開污染風險
叙福樓集團：設計菜式需時兩三月
叙福樓集團：設計菜式需時兩三月
張兆聰：租金回升 領展可吼
張兆聰：租金回升 領展可吼
李澄幸：簡單3步精簡基金組合
李澄幸：簡單3步精簡基金組合
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 比亞迪購29349
金子：大行唱好 比亞迪購29349
張兆聰：科濟藥業潛水見值博
張兆聰：科濟藥業潛水見值博
洪龍荃、蔡銳：從時代天使看隱形矯齒市場生態
洪龍荃、蔡銳：從時代天使看隱形矯齒市場生態
陳大為：新世代防疫經濟學
陳大為：新世代防疫經濟學
《幫你格價》：選購意外保 留意賠償細節
《幫你格價》：選購意外保 留意賠償細節
沈永年：投資肇慶樓宜看長線
沈永年：投資肇慶樓宜看長線
趙海珠：美元反彈 中線料走弱
趙海珠：美元反彈 中線料走弱
謝紹榮：對冲通脹 環球房託勝港磚頭
謝紹榮：對冲通脹 環球房託勝港磚頭
黃德几：網易遊戲儲備豐富 短線走勢料改善
黃德几：網易遊戲儲備豐富 短線走勢料改善
陸振球：可買地產股抗通脹
陸振球：可買地產股抗通脹
陸振球：相反理論 眾地莫企
陸振球：相反理論 眾地莫企
林少陽：美股倘調整 勢拖累周邊巿場
林少陽：美股倘調整 勢拖累周邊巿場
技術取勝：建行處250天線之上
技術取勝：建行處250天線之上
謝偉銓：推動「組裝合成」建築法 助增住屋供應
謝偉銓：推動「組裝合成」建築法 助增住屋供應
李聲揚：加息不用過慮 縮表才堪憂
李聲揚：加息不用過慮 縮表才堪憂
蔡金強：中國智能電動汽車趨勢
蔡金強：中國智能電動汽車趨勢
艾雲豪：氣候危機中「巨星」對話擦出火花
艾雲豪：氣候危機中「巨星」對話擦出火花
蘇沛豐：新天綠色能源可追落後
蘇沛豐：新天綠色能源可追落後
李順威：儲局點陣圖未見政策性改變
李順威：儲局點陣圖未見政策性改變
數據中心變加密礦場 樂透互娛子公司遭截電
數據中心變加密礦場 樂透互娛子公司遭截電
太古紀念特刊 細說香港歷史
太古紀念特刊 細說香港歷史
劉思明：中資金融股強勢 留意招行
劉思明：中資金融股強勢 留意招行
何啟聰：憧憬股價追落後 阿里購證留意20840
何啟聰：憧憬股價追落後 阿里購證留意20840
瑞銀亞洲：盈喜刺激股價 信義光能購15374
瑞銀亞洲：盈喜刺激股價 信義光能購15374
摩根大通亞洲：金價失守1800美元 看淡沽Ｓ金29601
摩根大通亞洲：金價失守1800美元 看淡沽Ｓ金29601
周顯：李氏在英國地位超然
周顯：李氏在英國地位超然
王弼：油股大調整 又是上車時
王弼：油股大調整 又是上車時
曾淵滄：買超級周期股 最怕沽太早
曾淵滄：買超級周期股 最怕沽太早
湯文亮：歐洲足協應禁中國商品賣廣告？
湯文亮：歐洲足協應禁中國商品賣廣告？
陳永傑：美經濟緩慢復蘇 更利好
陳永傑：美經濟緩慢復蘇 更利好
廖偉強：誠信能留客增生意
廖偉強：誠信能留客增生意
布少明：屯馬線通車 沿線物業受惠
布少明：屯馬線通車 沿線物業受惠
馬泰陽：低息延續 樓市見支持
馬泰陽：低息延續 樓市見支持
柏傲莊III父親節推173伙近沽清 豪客5400萬掃3伙 3期9個月沽2938伙套360億
柏傲莊III父親節推173伙近沽清 豪客5400萬掃3伙 3期9個月沽2938伙套360億
維港1號接力 最快本周開價
維港1號接力 最快本周開價
上半年一手買賣登記破千億
上半年一手買賣登記破千億
農圃道18號低層2房980萬沽 高銀行估價1成
農圃道18號低層2房980萬沽 高銀行估價1成
十大屋苑周末16宗 連續逾4個月雙位數
十大屋苑周末16宗 連續逾4個月雙位數
銅鑼坊劏舖半個月連環三蝕讓
銅鑼坊劏舖半個月連環三蝕讓
啟德HENLEY 享體育園維港雙景
啟德HENLEY 享體育園維港雙景
海濱南岸兩年均呎首破2萬
海濱南岸兩年均呎首破2萬
重回校園 驅散抑鬱
重回校園 驅散抑鬱