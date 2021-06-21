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2021年6月21日星期一
環球經濟數據
毛記拓網購平台Mofargo 攻潮人市場 伙拍具網購經驗網店 暫不涉糧油雜貨
入股渣哥Uuush 成上半年主要增長引擎
半年僅1家GEM上市 12年最少 業界批未配合主板改革憂「陰乾」
渣打：跨境理財通戶口 港人須北上開
中駿商管今招股 4646元入場
建銀國際趙文利：美股料調整5%至10% 港股A股跌幅較溫和
富蘭克林鄧普頓Kent Shepherd：收水料不打擊經濟復蘇 美股仍處牛市
富達劉鴻基：美匯縱轉強 中國國債仍值博
奈雪的茶 新店「紅利」遞減
拓奈雪PRO 提升成本效益
新世界韓國食品擬港增逾30分店 去年賣2億元便當 衝出「韓國街」攻民生區
大承諮詢「出租太傅」 助企業家族拆局解困
「新海鮮」保護海洋 避開污染風險
叙福樓集團：設計菜式需時兩三月
張兆聰：租金回升 領展可吼
李澄幸：簡單3步精簡基金組合
環球經濟數據
金子：大行唱好 比亞迪購29349
張兆聰：科濟藥業潛水見值博
洪龍荃、蔡銳：從時代天使看隱形矯齒市場生態
陳大為：新世代防疫經濟學
《幫你格價》：選購意外保 留意賠償細節
沈永年：投資肇慶樓宜看長線
陸振輝：白活‧忙活‧樂活
趙海珠：美元反彈 中線料走弱
謝紹榮：對冲通脹 環球房託勝港磚頭
黃德几：網易遊戲儲備豐富 短線走勢料改善
陸振球：可買地產股抗通脹
陸振球：相反理論 眾地莫企
林少陽：美股倘調整 勢拖累周邊巿場
技術取勝：建行處250天線之上
謝偉銓：推動「組裝合成」建築法 助增住屋供應
李聲揚：加息不用過慮 縮表才堪憂
蔡金強：中國智能電動汽車趨勢
艾雲豪：氣候危機中「巨星」對話擦出火花
蘇沛豐：新天綠色能源可追落後
李順威：儲局點陣圖未見政策性改變
數據中心變加密礦場 樂透互娛子公司遭截電
太古紀念特刊 細說香港歷史
劉思明：中資金融股強勢 留意招行
何啟聰：憧憬股價追落後 阿里購證留意20840
瑞銀亞洲：盈喜刺激股價 信義光能購15374
摩根大通亞洲：金價失守1800美元 看淡沽Ｓ金29601
周顯：李氏在英國地位超然
王弼：油股大調整 又是上車時
曾淵滄：買超級周期股 最怕沽太早
湯文亮：歐洲足協應禁中國商品賣廣告？
陳永傑：美經濟緩慢復蘇 更利好
廖偉強：誠信能留客增生意
布少明：屯馬線通車 沿線物業受惠
馬泰陽：低息延續 樓市見支持
柏傲莊III父親節推173伙近沽清 豪客5400萬掃3伙 3期9個月沽2938伙套360億
維港1號接力 最快本周開價
上半年一手買賣登記破千億
農圃道18號低層2房980萬沽 高銀行估價1成
十大屋苑周末16宗 連續逾4個月雙位數
銅鑼坊劏舖半個月連環三蝕讓
啟德HENLEY 享體育園維港雙景
海濱南岸兩年均呎首破2萬
重回校園 驅散抑鬱
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球經濟數據]
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環球經濟數據
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陸振球：可買地產股抗通脹
陸振球：相反理論 眾地莫企
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布少明：屯馬線通車 沿線物業受惠
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