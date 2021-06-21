經濟
李澄幸 理財信箱

李澄幸：簡單3步精簡基金組合

【明報專訊】總有一些朋友聽了一些推介就買入某些股票或基金，結果累積得愈來愈多，股票或基金多寡沒有絕對的好壞，不過筆者認為過於眼花撩亂，的確可以精簡一下，至少比較易於管理。由於沒有孫先生和孫太太的具體投資組合資料，不過我們可以依循以下的思路來給予建議。第一步，將基金分類，大致可以分為以下幾種，包括股票基金、債券基金和混合基金，再計出分別佔有的比例，理論上愈接近退休，股票基金的佔比愈不宜太高。

先分類 減省重複投資部分

第二步，按基金主題分類，即是基金所投資的國家、地區或行業，看18隻基金投資是否有重複，可以挑選表現比較良好而穩定的保留，換言之，屬於同一主題的基金，只保留一隻就可以了。至於國家或地區，可以打開基金的簡報，留意其投資風格或持倉是否有重疊，如果有，同樣挑選表現比較良好而穩定的保留。

第三步，就是結合第一步和第二步，精簡重複特質的基金之餘，按既定的股債比例，決定保留的基金是否有需要增加或減少份額。當然，什麼是合適的股債比例，宜根據自身情况諮詢專業的財務策劃顧問，不過股債均配是通用的比例，換言之，股票基金佔比盡量不要超過50％。

至於應該先沽出賺錢的還是蝕錢的，這是個典型的行為金融學問題，普遍投資者會傾向沽出有錢賺的而保留虧損的，筆者建議不要單純以現時的浮動盈虧決定是否沽出，建議按上述的步驟先分類再逐一檢視，不要單憑「賺蝕」的感覺行事，否則可能令組合偏向某個類別或主題，不利長線分散風險。至於有關什麼類別的基金可以長期持有，比較適合長線持有的是全球型債券或股票基金，分散於全球是最為穩妥的選擇，其次是地域型，比如亞洲或歐洲之類。相反，比較要注意而又需要更積極管理的是單一行業基金，或涉及經濟周期的基金，比如商品或資源類，也可能是某一行業步向式微，而令到表現長期低迷。必須一提的是，以上只是基本的原則，沒有任何投資是不需要定期檢視的。最後，提一提孫先生和孫太太不要忘記強積金也是退休的重要資源之一，強積金內的基金組合也是需要定期檢視的。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]

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