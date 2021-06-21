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「新海鮮」保護海洋 避開污染風險

【明報專訊】繼畜牧業碳排放問題後，捕魚業面對過度捕撈和污染問題亦愈來愈受人關注。Green Monday旗下OminFoods早前宣布，將推出「新海鮮」系列產品，將產品線擴闊至植物海產，目的是希望減少捕魚活動，以保護海洋生態，貫徹可持續發展的理念。

明報記者 薛偉傑

攝影 鄧宗弘

6月8日是「世界海洋日」，提醒公眾海洋是生命之源，但備受人類活動威脅。Green Monday旗下食品科研子公司OminFoods當日與部分飲食業者和傳媒會面，宣布將推出「OmniSeafood新海鮮」系列新產品。Green Monday共同創辦人楊大偉表示，研發這系列產品是因為海產業面對消耗量過大、過度捕撈及環境污染等問題，將來可能難以持續。

他表示，若繼續按照以往方式捕魚，相信20年後，將會有不少品種絕種。此外，以往魚類被水銀等重金屬污染已時有所聞，尤其是吞拿魚、三文魚等。近幾年，因為海洋塑膠垃圾問題，很多近海的魚也被發現體內含有微塑膠。

根據聯合國數據，海洋中有多達51萬億顆微塑膠，對魚類和人類都帶來威脅。微塑膠來自發泡膠、膠袋、飲管、磨砂潔面產品之外，亦有很多是來自魚網等廢棄漁具。有環保團體曾警告，指人類會因為吃魚而「食膠落肚」，面臨生殖能力受影響等健康風險。

保質技術突破 「新吞拿」毋須冷藏

因此，OminFoods用了約一年半研發「OmniSeafood 新海鮮」系列產品，包括新魚柳、新炸魚柳、新魚堡、新吞拿、新蟹餅、新三文魚6款產品。其中，新吞拿的保質技術有突破，為該公司第一款毋須冷藏的產品。

楊大偉強調，這些產品以百分百植物食材製造，主要成分為非基因改造大豆、豌豆及大米植物蛋白；含有的奧米加3 ALA或奧米加3 DHA，分別來自非基因改造壓榨芥花籽油、海藻油。獨有配方能夠提供類似海產的味道，同時又避開重金屬和塑膠污染風險，能夠減低海洋生態系統負擔。

奧米加3來自芥花籽油海藻油

根據國際間數據，魚類蛋白質佔全球人類消耗動物蛋白質的17%。但在美國植物蛋白質市場，植物海鮮不足1%。因此，他們有理由相信，植物海鮮市場很有潛力。這次他們研發新海鮮系列產品，在味道方面下了不少工夫。例如，新炸魚柳加了一層像天婦羅般的炸漿；新魚堡的炸漿和味道則與連鎖快餐店產品相似。他們亦考慮到烹調魚類有多種方式，包括蒸、炒、水煮魚、煲魚湯等，都要提供神似的味道，才容易被華人受落。

6款產品未來半年陸推 價錢相若真海鮮

新海鮮系列6款產品將於未來半年陸續推出，Green Common上環南豐店將由6月23日起，率先推出採用部分新海鮮產品製作的菜式。由7月至9月，新魚柳、新炸魚柳、新魚堡的零售裝將陸續推出。新吞拿和新蟹餅亦會在今年內推出，新三文魚會在明年初推出。這些產品全部在加拿大研發，在泰國生產，售價將會和對應的真海鮮相若。

楊大偉表示，新豬肉系列產品自2018年推出後，已打入約20個國家和地區，合作零售店和食肆約4萬間。OminFoods在中國內地、香港、台灣與多個連鎖店集團建立合作關係，例如7-11、麥當勞、星巴克、宜家傢俬餐廳等。因此，他對於未來新海鮮系列的銷售相當樂觀。

[新經濟新天地]

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