大承諮詢「出租太傅」 助企業家族拆局解困

大承諮詢創辦人兼執行長何華真指出，在這個周期下，不少成功企業家或富豪家族亦遇到混亂情况，需要尋求外界意見及協助「拆局」，自言公司擁有不少具企業管理經驗的資深從業員，可扮演企業「太傅」，冀助富豪家族解難，他表示，此舉除可協助企業代代傳承，亦可幫助不少企業避免削減規模甚至結業，間接幫助社會就業。

在當前經濟環境下，何華真認為，若他們能夠幫到企業家傳承，甚至讓富二代或年輕初創企業家摸清承繼及運作的門路，不致讓企業經營失敗，間接對就業市場有幫助。

助企業避免結業 助家族傳承

何華真提到，曾碰到不少例子是老一代企業家向來是「個人英雄主義」式工作，在管理上並無清晰定位；至於年輕企業家，儘管精於做生意，但不少在營運管理上卻並不擅長。

他指出，有些大家族雖然已設立家族辦公室，負責打理風險投資及私募基金，但是一到「大家長」分配業務予子孫打理時，甚至碰到新一代不願接手家族生意時，家族辦公室層次便突然「降級」，未必有能力處理得到。在這種情况下，他認為需要找來具經驗及名氣的人，扮演「太傅」的角色和大家長「談心」，落實在對外佈局及對內傳承，協助作頂層部署，而他亦因此提出「出租太傅」的概念。

扮演「太傅」角色和大家長「談心」

何華真指出，現時大承諮詢有三位擁有類似資歷人士，曾經在博彩娛樂、酒店娛樂及保險金融行業浸淫多年，是業界的資深從業員，年齡俱逾68歲以上。當中他們見到的是，在疫情衝擊下，博彩娛樂及酒店行業受到困擾，雖然暫未見在尋求傳承諮詢方面有太大需求，但是已見有博彩業界正試圖尋求出路，物色多元化業務發展。另見很多企業將生意轉往網上發展，最終發展並非太差。