奈雪的茶 新店「紅利」遞減

撰文 盧嘉偉

是次招股，奈雪共有5名基石投資者，包括瑞銀基金、匯添富基金等，以招股中間價計算，共認購6497萬股，佔是次總發售股份的25.25%（不計超額配股權）。相信以往經常北上的港人對奈雪這個品牌絕不陌生。成立於2015年的奈雪，以「奈雪的茶」品牌經營連鎖高端現製茶店，2017年集團開展「全國城市拓展計劃」在全國急促擴張，截至最後可行日期，分店已遍佈內地66個城市、於香港及日本亦各有一家分店。按覆蓋的城市數目計，奈雪的茶擁有覆蓋中國最廣泛的高端現製茶飲店網絡；以分店數目計，亦為中國第二大高端茶飲店品牌。

每單達43元人民幣 高過對手

集團品牌定位為「高端現製茶」，主要體現於其產品單價及配料。高端現製茶飲的平均售價界定為不低於20元（人民幣，下同）、配料多採用優質原料，包括上乘茶葉、鮮奶及新鮮水果。奈雪的茶提供的現製茶飲平均標價為27元。再配合廣為人所知的「一口好茶、一口軟歐包（軟麵包）」的套餐銷售方式，故以去年計，奈雪每單平均銷售價達43元（見表2），高於其主要競爭對手「喜茶」及「樂樂茶」的40元。

無可厚非，奈雪針對內地年輕中產階級市場，擁抱高端方向正確。據灼識諮詢報告，中國高端現製茶飲店產生的消費總值，由2015年的約8億元增至2020年的約129億元，複合年增長率為75.8%。預計有關市場將以32.2%的複合年增長率進一步擴大至2025年的約522億元。內地飲品市場普遍跟隨中產階級人口上升而趨向高端化，故奈雪過去3年收入都保持相對高速增長。即使去年受新冠疫情影響，收益仍按年升22%至30.57億元，主要受惠於分店數目擴張所致，但是，集團仍錄虧損。

事實上，截至去年，奈雪帳面仍未見獲利，即使去年撇除公允值變動虧損後，集團於非國際會計準則首次錄得1664萬元盈利，但按此計盈利率僅0.54%，盈利能力薄弱。

店網急擴張 盈利能力反削弱

原因或可從收入增長及成本結構分析。首先，過去3年奈雪總收入保持上升，但其實同期單店銷售額、單店平均每日訂單量都持續下跌。集團解釋，是「新店」每進駐新城市時帶來的新鮮感逐漸減退、業務增長趨「正常化」，以及分店愈多、分散每店收益的原因。加上集團過去3年，每筆訂單平均銷售價幾乎「封頂」，反映集團難以透過加價、彌補同店單量放緩的影響。因此，總收入即使仍受惠分店數目上升而增加，但實際目前每開一店所能獲取的「紅利」已在減少。

其次是集團於材料成本，及員工成本仍居高不下，兩項支出未有因集團規模擴大而下跌。以2019年及2020年為例，材料成本、員工成本佔收入比率，分別為36.36%、37.9%、及30%及30.1%，不跌反升。

事實上，集團已深知問題所在，故在招股書亦表明，今後在擴張同時，亦會相當注重成本控制，策略包括開展更着重成本效益的品牌戰線：「奈雪PRO」，以圖提升盈利能力（見另文）。集團未來能否全面扭虧，奈雪PRO成功與否將起着關鍵作用。

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