經濟
新股巡禮

奈雪的茶 新店「紅利」遞減

【明報專訊】經營內地知名高端現製茶連鎖品牌奈雪的茶（2150）上周五開始招股，最多集資近51億元（見表1）。集團近年發展迅速，分店數目由2017年底的44家升至最新的556間。過去3年集團收入複合年均增長率高達41%。但業務急促擴張的同時，開新店的「紅利」正在遞減，加上材料及員工成本佔收入比率未見降低，令盈利能力變得相對薄弱，截至去年止集團仍處於虧損狀態。

撰文 盧嘉偉

是次招股，奈雪共有5名基石投資者，包括瑞銀基金、匯添富基金等，以招股中間價計算，共認購6497萬股，佔是次總發售股份的25.25%（不計超額配股權）。相信以往經常北上的港人對奈雪這個品牌絕不陌生。成立於2015年的奈雪，以「奈雪的茶」品牌經營連鎖高端現製茶店，2017年集團開展「全國城市拓展計劃」在全國急促擴張，截至最後可行日期，分店已遍佈內地66個城市、於香港及日本亦各有一家分店。按覆蓋的城市數目計，奈雪的茶擁有覆蓋中國最廣泛的高端現製茶飲店網絡；以分店數目計，亦為中國第二大高端茶飲店品牌。

每單達43元人民幣 高過對手

集團品牌定位為「高端現製茶」，主要體現於其產品單價及配料。高端現製茶飲的平均售價界定為不低於20元（人民幣，下同）、配料多採用優質原料，包括上乘茶葉、鮮奶及新鮮水果。奈雪的茶提供的現製茶飲平均標價為27元。再配合廣為人所知的「一口好茶、一口軟歐包（軟麵包）」的套餐銷售方式，故以去年計，奈雪每單平均銷售價達43元（見表2），高於其主要競爭對手「喜茶」及「樂樂茶」的40元。

無可厚非，奈雪針對內地年輕中產階級市場，擁抱高端方向正確。據灼識諮詢報告，中國高端現製茶飲店產生的消費總值，由2015年的約8億元增至2020年的約129億元，複合年增長率為75.8%。預計有關市場將以32.2%的複合年增長率進一步擴大至2025年的約522億元。內地飲品市場普遍跟隨中產階級人口上升而趨向高端化，故奈雪過去3年收入都保持相對高速增長。即使去年受新冠疫情影響，收益仍按年升22%至30.57億元，主要受惠於分店數目擴張所致，但是，集團仍錄虧損。

事實上，截至去年，奈雪帳面仍未見獲利，即使去年撇除公允值變動虧損後，集團於非國際會計準則首次錄得1664萬元盈利，但按此計盈利率僅0.54%，盈利能力薄弱。

店網急擴張 盈利能力反削弱

原因或可從收入增長及成本結構分析。首先，過去3年奈雪總收入保持上升，但其實同期單店銷售額、單店平均每日訂單量都持續下跌。集團解釋，是「新店」每進駐新城市時帶來的新鮮感逐漸減退、業務增長趨「正常化」，以及分店愈多、分散每店收益的原因。加上集團過去3年，每筆訂單平均銷售價幾乎「封頂」，反映集團難以透過加價、彌補同店單量放緩的影響。因此，總收入即使仍受惠分店數目上升而增加，但實際目前每開一店所能獲取的「紅利」已在減少。

其次是集團於材料成本，及員工成本仍居高不下，兩項支出未有因集團規模擴大而下跌。以2019年及2020年為例，材料成本、員工成本佔收入比率，分別為36.36%、37.9%、及30%及30.1%，不跌反升。

事實上，集團已深知問題所在，故在招股書亦表明，今後在擴張同時，亦會相當注重成本控制，策略包括開展更着重成本效益的品牌戰線：「奈雪PRO」，以圖提升盈利能力（見另文）。集團未來能否全面扭虧，奈雪PRO成功與否將起着關鍵作用。

[新股巡禮]

上 / 下一篇新聞

毛記拓網購平台Mofargo 攻潮人市場 伙拍具網購經驗網店 暫不涉糧油雜貨
毛記拓網購平台Mofargo 攻潮人市場 伙拍具網購經驗網店 暫不涉糧油雜貨
入股渣哥Uuush 成上半年主要增長引擎
入股渣哥Uuush 成上半年主要增長引擎
半年僅1家GEM上市 12年最少 業界批未配合主板改革憂「陰乾」
半年僅1家GEM上市 12年最少 業界批未配合主板改革憂「陰乾」
渣打：跨境理財通戶口 港人須北上開
渣打：跨境理財通戶口 港人須北上開
中駿商管今招股 4646元入場
中駿商管今招股 4646元入場
建銀國際趙文利：美股料調整5%至10% 港股A股跌幅較溫和
建銀國際趙文利：美股料調整5%至10% 港股A股跌幅較溫和
富蘭克林鄧普頓Kent Shepherd：收水料不打擊經濟復蘇 美股仍處牛市
富蘭克林鄧普頓Kent Shepherd：收水料不打擊經濟復蘇 美股仍處牛市
富達劉鴻基：美匯縱轉強 中國國債仍值博
富達劉鴻基：美匯縱轉強 中國國債仍值博
拓奈雪PRO 提升成本效益
拓奈雪PRO 提升成本效益
新世界韓國食品擬港增逾30分店 去年賣2億元便當 衝出「韓國街」攻民生區
新世界韓國食品擬港增逾30分店 去年賣2億元便當 衝出「韓國街」攻民生區
大承諮詢「出租太傅」 助企業家族拆局解困
大承諮詢「出租太傅」 助企業家族拆局解困
「新海鮮」保護海洋 避開污染風險
「新海鮮」保護海洋 避開污染風險
叙福樓集團：設計菜式需時兩三月
叙福樓集團：設計菜式需時兩三月
張兆聰：租金回升 領展可吼
張兆聰：租金回升 領展可吼
李澄幸：簡單3步精簡基金組合
李澄幸：簡單3步精簡基金組合
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 比亞迪購29349
金子：大行唱好 比亞迪購29349
張兆聰：科濟藥業潛水見值博
張兆聰：科濟藥業潛水見值博
洪龍荃、蔡銳：從時代天使看隱形矯齒市場生態
洪龍荃、蔡銳：從時代天使看隱形矯齒市場生態
陳大為：新世代防疫經濟學
陳大為：新世代防疫經濟學
《幫你格價》：選購意外保 留意賠償細節
《幫你格價》：選購意外保 留意賠償細節
沈永年：投資肇慶樓宜看長線
沈永年：投資肇慶樓宜看長線
陸振輝：白活‧忙活‧樂活
陸振輝：白活‧忙活‧樂活
趙海珠：美元反彈 中線料走弱
趙海珠：美元反彈 中線料走弱
謝紹榮：對冲通脹 環球房託勝港磚頭
謝紹榮：對冲通脹 環球房託勝港磚頭
黃德几：網易遊戲儲備豐富 短線走勢料改善
黃德几：網易遊戲儲備豐富 短線走勢料改善
陸振球：可買地產股抗通脹
陸振球：可買地產股抗通脹
陸振球：相反理論 眾地莫企
陸振球：相反理論 眾地莫企
林少陽：美股倘調整 勢拖累周邊巿場
林少陽：美股倘調整 勢拖累周邊巿場
技術取勝：建行處250天線之上
技術取勝：建行處250天線之上
謝偉銓：推動「組裝合成」建築法 助增住屋供應
謝偉銓：推動「組裝合成」建築法 助增住屋供應
李聲揚：加息不用過慮 縮表才堪憂
李聲揚：加息不用過慮 縮表才堪憂
蔡金強：中國智能電動汽車趨勢
蔡金強：中國智能電動汽車趨勢
艾雲豪：氣候危機中「巨星」對話擦出火花
艾雲豪：氣候危機中「巨星」對話擦出火花
蘇沛豐：新天綠色能源可追落後
蘇沛豐：新天綠色能源可追落後
李順威：儲局點陣圖未見政策性改變
李順威：儲局點陣圖未見政策性改變
數據中心變加密礦場 樂透互娛子公司遭截電
數據中心變加密礦場 樂透互娛子公司遭截電
太古紀念特刊 細說香港歷史
太古紀念特刊 細說香港歷史
劉思明：中資金融股強勢 留意招行
劉思明：中資金融股強勢 留意招行
何啟聰：憧憬股價追落後 阿里購證留意20840
何啟聰：憧憬股價追落後 阿里購證留意20840
瑞銀亞洲：盈喜刺激股價 信義光能購15374
瑞銀亞洲：盈喜刺激股價 信義光能購15374
摩根大通亞洲：金價失守1800美元 看淡沽Ｓ金29601
摩根大通亞洲：金價失守1800美元 看淡沽Ｓ金29601
周顯：李氏在英國地位超然
周顯：李氏在英國地位超然
王弼：油股大調整 又是上車時
王弼：油股大調整 又是上車時
曾淵滄：買超級周期股 最怕沽太早
曾淵滄：買超級周期股 最怕沽太早
湯文亮：歐洲足協應禁中國商品賣廣告？
湯文亮：歐洲足協應禁中國商品賣廣告？
陳永傑：美經濟緩慢復蘇 更利好
陳永傑：美經濟緩慢復蘇 更利好
廖偉強：誠信能留客增生意
廖偉強：誠信能留客增生意
布少明：屯馬線通車 沿線物業受惠
布少明：屯馬線通車 沿線物業受惠
馬泰陽：低息延續 樓市見支持
馬泰陽：低息延續 樓市見支持
柏傲莊III父親節推173伙近沽清 豪客5400萬掃3伙 3期9個月沽2938伙套360億
柏傲莊III父親節推173伙近沽清 豪客5400萬掃3伙 3期9個月沽2938伙套360億
維港1號接力 最快本周開價
維港1號接力 最快本周開價
上半年一手買賣登記破千億
上半年一手買賣登記破千億
農圃道18號低層2房980萬沽 高銀行估價1成
農圃道18號低層2房980萬沽 高銀行估價1成
十大屋苑周末16宗 連續逾4個月雙位數
十大屋苑周末16宗 連續逾4個月雙位數
銅鑼坊劏舖半個月連環三蝕讓
銅鑼坊劏舖半個月連環三蝕讓
啟德HENLEY 享體育園維港雙景
啟德HENLEY 享體育園維港雙景
海濱南岸兩年均呎首破2萬
海濱南岸兩年均呎首破2萬
重回校園 驅散抑鬱
重回校園 驅散抑鬱