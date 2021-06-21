經濟
封面故事

富達劉鴻基：美匯縱轉強 中國國債仍值博

【明報專訊】富達國際固定收益基金經理劉鴻基在接受訪問時表示，即使美聯儲在今年餘下時間宣布退市，美匯指數有機會升至95水平，令人民幣兌美元亦溫和貶值，惟中國10年期國債孳息率現時逾3厘，而該息率料繼續會在3厘至3.3厘區間徘徊，投資者持有國債所賺取的利息，可望抵消人民幣匯價波幅，仍然具備投資價值。

去年9月以來，中國10年期國債孳息率區間上落，低位為去年9月1日的3.012厘，高位為11月20日的3.358厘，上周五則收報3.145厘（見圖1），劉鴻基分析，該長債息率屬內地資金成本的重要指標，過去9個多月轉趨橫行料經過重要考量，估計在今年餘下時間仍然有機會維持在3厘至3.3厘區間上落。

劉鴻基解釋：「（如何釐定10年期國債孳息率）有很多考量，首先，內地經濟之前高速增長後，隨着慢慢成為已發展國家，近年經濟增長亦在慢慢放緩，這樣的話，如果息口太高，便會妨礙增長，出現所謂的『硬着陸』；其實人民銀行一直就管理內地流動性作出很多微細的調整，例如每日的公開市場操作（Open Martet Operation，OMO）將流動性控制得很恰當，甚至會考慮內地居民何時需要交稅、提取現金派利巿等季節性因素，所以你會看到3厘至3.3厘是平衡得較好的區間，太高便會令經濟增長放緩速度太快，太低亦不符合中央希望金融市場降低槓桿比率的目標。」

中央金融去槓桿 長債息難跌穿3厘

在內地金融市場去槓桿的問題上，劉鴻基補充，中央近年在這方面做得頗成功，便是不希望所有企業均像以往般很容易便取得資金，正因如此，近月內地不同行業最弱的公司往往出現困難，違約事件增加，他認為屬中央樂意見到的事，人行料會繼續透過調控10年期國債孳息率來去槓桿：「即使（去年首三季因應疫情人行放水，10年期國債孳息率）曾跌至3厘以下，但（疫情受控後）便收緊流動性，令（該債息）重上3厘以上）。

劉鴻基表示，若中國10年期國債孳率息能維持於3厘至3.3厘區間上落，對比美國、德國、英國及日本等發達國家同年期國債孳息率屬較高（見圖2），明顯有吸引力；富達國際亞洲固定收益投資總監陳詠詩補充，過去一年外資的確亦積極買入中國國債，故目前外資佔有中國國債發行量的比率已上升到10%至15%。

人民幣穩中有升 可增國際投資者信心

富達國際基金經理Ian Samson在上期《Money Tuesday》封面故事表示，中國今年餘下時間經濟增長及通脹或領先全球，或促使聯儲局開始收緊貨幣政策，引領美元轉強，不利全球風險資產，預料港股短期表現平庸；上周聯儲局議息會議料2023年將加息2次，與早前預測2023年前不會加息比較屬明顯轉鷹，美匯指數全周急漲1.84%，收報92.225，人民幣在岸價相應貶值0.84%，收報6.4531，而港股及美股期內均下跌。

劉鴻基表示，即使經過上周的調整，人民幣匯價目前仍然處於近年的相對較高位置，而從人民幣匯價上月底升至接近6.35附近逾3年高位後人民銀行隨即出手調控（編按：決定自本月15日起上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即由5%提高至7%）可見，中央亦不希望人民幣升值太快：「中國政府及央行希望人民幣將來在國際社會的使用量增加，包括作為貿易貨幣及儲備貨幣，此政策目標不需要人民幣快速升值，而是需要很平穩、緩慢地升值，這樣才會增加市場對人民幣的信心。我認為可以參考幾年前新加坡的匯率政策，央行制定一個區間，坡元在該區間內慢慢上升；雖然人民銀行暫時沒有為人民幣匯價制定區間指引，但從過去幾年實際情况來看，若美元匯價上升，人民幣匯價相對非美元貨幣匯價亦會升值，但升幅不及美匯，相反亦然，因此參考一籃子貨幣的人民幣匯率指數（China Foreign Exchange Trade System、CFETs、RMB Index）過去幾年亦在90至98區間上落，希望給國際社會信心慢慢使用人民幣」。

10年債息逾3厘 毋懼人幣波幅

向前望的話，劉鴻基預測，假如美聯儲真的在今年餘下時間宣布退市時間表，美匯指數有機會升至95水平，即較上周五收市價仍有約3%的上升空間，但他相信人民幣在岸價即使相應貶值，貶值幅度只是美匯指數上升幅度的一半左右，考慮到目前中國10年期國債孳息率高達3.145厘，投資者持有國債所賺取的利息，可望抵銷人民幣匯價波幅的影響，故仍具備投資價值。

[封面故事]

相關字詞﹕美匯指數 人民幣匯價 中國10年期國債孳息率 富達國際固定收益基金經理劉鴻基

上 / 下一篇新聞

毛記拓網購平台Mofargo 攻潮人市場 伙拍具網購經驗網店 暫不涉糧油雜貨
毛記拓網購平台Mofargo 攻潮人市場 伙拍具網購經驗網店 暫不涉糧油雜貨
入股渣哥Uuush 成上半年主要增長引擎
入股渣哥Uuush 成上半年主要增長引擎
半年僅1家GEM上市 12年最少 業界批未配合主板改革憂「陰乾」
半年僅1家GEM上市 12年最少 業界批未配合主板改革憂「陰乾」
渣打：跨境理財通戶口 港人須北上開
渣打：跨境理財通戶口 港人須北上開
中駿商管今招股 4646元入場
中駿商管今招股 4646元入場
建銀國際趙文利：美股料調整5%至10% 港股A股跌幅較溫和
建銀國際趙文利：美股料調整5%至10% 港股A股跌幅較溫和
富蘭克林鄧普頓Kent Shepherd：收水料不打擊經濟復蘇 美股仍處牛市
富蘭克林鄧普頓Kent Shepherd：收水料不打擊經濟復蘇 美股仍處牛市
奈雪的茶 新店「紅利」遞減
奈雪的茶 新店「紅利」遞減
拓奈雪PRO 提升成本效益
拓奈雪PRO 提升成本效益
新世界韓國食品擬港增逾30分店 去年賣2億元便當 衝出「韓國街」攻民生區
新世界韓國食品擬港增逾30分店 去年賣2億元便當 衝出「韓國街」攻民生區
大承諮詢「出租太傅」 助企業家族拆局解困
大承諮詢「出租太傅」 助企業家族拆局解困
「新海鮮」保護海洋 避開污染風險
「新海鮮」保護海洋 避開污染風險
叙福樓集團：設計菜式需時兩三月
叙福樓集團：設計菜式需時兩三月
張兆聰：租金回升 領展可吼
張兆聰：租金回升 領展可吼
李澄幸：簡單3步精簡基金組合
李澄幸：簡單3步精簡基金組合
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 比亞迪購29349
金子：大行唱好 比亞迪購29349
張兆聰：科濟藥業潛水見值博
張兆聰：科濟藥業潛水見值博
洪龍荃、蔡銳：從時代天使看隱形矯齒市場生態
洪龍荃、蔡銳：從時代天使看隱形矯齒市場生態
陳大為：新世代防疫經濟學
陳大為：新世代防疫經濟學
《幫你格價》：選購意外保 留意賠償細節
《幫你格價》：選購意外保 留意賠償細節
沈永年：投資肇慶樓宜看長線
沈永年：投資肇慶樓宜看長線
陸振輝：白活‧忙活‧樂活
陸振輝：白活‧忙活‧樂活
趙海珠：美元反彈 中線料走弱
趙海珠：美元反彈 中線料走弱
謝紹榮：對冲通脹 環球房託勝港磚頭
謝紹榮：對冲通脹 環球房託勝港磚頭
黃德几：網易遊戲儲備豐富 短線走勢料改善
黃德几：網易遊戲儲備豐富 短線走勢料改善
陸振球：可買地產股抗通脹
陸振球：可買地產股抗通脹
陸振球：相反理論 眾地莫企
陸振球：相反理論 眾地莫企
林少陽：美股倘調整 勢拖累周邊巿場
林少陽：美股倘調整 勢拖累周邊巿場
技術取勝：建行處250天線之上
技術取勝：建行處250天線之上
謝偉銓：推動「組裝合成」建築法 助增住屋供應
謝偉銓：推動「組裝合成」建築法 助增住屋供應
李聲揚：加息不用過慮 縮表才堪憂
李聲揚：加息不用過慮 縮表才堪憂
蔡金強：中國智能電動汽車趨勢
蔡金強：中國智能電動汽車趨勢
艾雲豪：氣候危機中「巨星」對話擦出火花
艾雲豪：氣候危機中「巨星」對話擦出火花
蘇沛豐：新天綠色能源可追落後
蘇沛豐：新天綠色能源可追落後
李順威：儲局點陣圖未見政策性改變
李順威：儲局點陣圖未見政策性改變
數據中心變加密礦場 樂透互娛子公司遭截電
數據中心變加密礦場 樂透互娛子公司遭截電
太古紀念特刊 細說香港歷史
太古紀念特刊 細說香港歷史
劉思明：中資金融股強勢 留意招行
劉思明：中資金融股強勢 留意招行
何啟聰：憧憬股價追落後 阿里購證留意20840
何啟聰：憧憬股價追落後 阿里購證留意20840
瑞銀亞洲：盈喜刺激股價 信義光能購15374
瑞銀亞洲：盈喜刺激股價 信義光能購15374
摩根大通亞洲：金價失守1800美元 看淡沽Ｓ金29601
摩根大通亞洲：金價失守1800美元 看淡沽Ｓ金29601
周顯：李氏在英國地位超然
周顯：李氏在英國地位超然
王弼：油股大調整 又是上車時
王弼：油股大調整 又是上車時
曾淵滄：買超級周期股 最怕沽太早
曾淵滄：買超級周期股 最怕沽太早
湯文亮：歐洲足協應禁中國商品賣廣告？
湯文亮：歐洲足協應禁中國商品賣廣告？
陳永傑：美經濟緩慢復蘇 更利好
陳永傑：美經濟緩慢復蘇 更利好
廖偉強：誠信能留客增生意
廖偉強：誠信能留客增生意
布少明：屯馬線通車 沿線物業受惠
布少明：屯馬線通車 沿線物業受惠
馬泰陽：低息延續 樓市見支持
馬泰陽：低息延續 樓市見支持
柏傲莊III父親節推173伙近沽清 豪客5400萬掃3伙 3期9個月沽2938伙套360億
柏傲莊III父親節推173伙近沽清 豪客5400萬掃3伙 3期9個月沽2938伙套360億
維港1號接力 最快本周開價
維港1號接力 最快本周開價
上半年一手買賣登記破千億
上半年一手買賣登記破千億
農圃道18號低層2房980萬沽 高銀行估價1成
農圃道18號低層2房980萬沽 高銀行估價1成
十大屋苑周末16宗 連續逾4個月雙位數
十大屋苑周末16宗 連續逾4個月雙位數
銅鑼坊劏舖半個月連環三蝕讓
銅鑼坊劏舖半個月連環三蝕讓
啟德HENLEY 享體育園維港雙景
啟德HENLEY 享體育園維港雙景
海濱南岸兩年均呎首破2萬
海濱南岸兩年均呎首破2萬
重回校園 驅散抑鬱
重回校園 驅散抑鬱