富達劉鴻基：美匯縱轉強 中國國債仍值博

去年9月以來，中國10年期國債孳息率區間上落，低位為去年9月1日的3.012厘，高位為11月20日的3.358厘，上周五則收報3.145厘（見圖1），劉鴻基分析，該長債息率屬內地資金成本的重要指標，過去9個多月轉趨橫行料經過重要考量，估計在今年餘下時間仍然有機會維持在3厘至3.3厘區間上落。

劉鴻基解釋：「（如何釐定10年期國債孳息率）有很多考量，首先，內地經濟之前高速增長後，隨着慢慢成為已發展國家，近年經濟增長亦在慢慢放緩，這樣的話，如果息口太高，便會妨礙增長，出現所謂的『硬着陸』；其實人民銀行一直就管理內地流動性作出很多微細的調整，例如每日的公開市場操作（Open Martet Operation，OMO）將流動性控制得很恰當，甚至會考慮內地居民何時需要交稅、提取現金派利巿等季節性因素，所以你會看到3厘至3.3厘是平衡得較好的區間，太高便會令經濟增長放緩速度太快，太低亦不符合中央希望金融市場降低槓桿比率的目標。」

中央金融去槓桿 長債息難跌穿3厘

在內地金融市場去槓桿的問題上，劉鴻基補充，中央近年在這方面做得頗成功，便是不希望所有企業均像以往般很容易便取得資金，正因如此，近月內地不同行業最弱的公司往往出現困難，違約事件增加，他認為屬中央樂意見到的事，人行料會繼續透過調控10年期國債孳息率來去槓桿：「即使（去年首三季因應疫情人行放水，10年期國債孳息率）曾跌至3厘以下，但（疫情受控後）便收緊流動性，令（該債息）重上3厘以上）。

劉鴻基表示，若中國10年期國債孳率息能維持於3厘至3.3厘區間上落，對比美國、德國、英國及日本等發達國家同年期國債孳息率屬較高（見圖2），明顯有吸引力；富達國際亞洲固定收益投資總監陳詠詩補充，過去一年外資的確亦積極買入中國國債，故目前外資佔有中國國債發行量的比率已上升到10%至15%。

人民幣穩中有升 可增國際投資者信心

富達國際基金經理Ian Samson在上期《Money Tuesday》封面故事表示，中國今年餘下時間經濟增長及通脹或領先全球，或促使聯儲局開始收緊貨幣政策，引領美元轉強，不利全球風險資產，預料港股短期表現平庸；上周聯儲局議息會議料2023年將加息2次，與早前預測2023年前不會加息比較屬明顯轉鷹，美匯指數全周急漲1.84%，收報92.225，人民幣在岸價相應貶值0.84%，收報6.4531，而港股及美股期內均下跌。

劉鴻基表示，即使經過上周的調整，人民幣匯價目前仍然處於近年的相對較高位置，而從人民幣匯價上月底升至接近6.35附近逾3年高位後人民銀行隨即出手調控（編按：決定自本月15日起上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即由5%提高至7%）可見，中央亦不希望人民幣升值太快：「中國政府及央行希望人民幣將來在國際社會的使用量增加，包括作為貿易貨幣及儲備貨幣，此政策目標不需要人民幣快速升值，而是需要很平穩、緩慢地升值，這樣才會增加市場對人民幣的信心。我認為可以參考幾年前新加坡的匯率政策，央行制定一個區間，坡元在該區間內慢慢上升；雖然人民銀行暫時沒有為人民幣匯價制定區間指引，但從過去幾年實際情况來看，若美元匯價上升，人民幣匯價相對非美元貨幣匯價亦會升值，但升幅不及美匯，相反亦然，因此參考一籃子貨幣的人民幣匯率指數（China Foreign Exchange Trade System、CFETs、RMB Index）過去幾年亦在90至98區間上落，希望給國際社會信心慢慢使用人民幣」。

10年債息逾3厘 毋懼人幣波幅

向前望的話，劉鴻基預測，假如美聯儲真的在今年餘下時間宣布退市時間表，美匯指數有機會升至95水平，即較上周五收市價仍有約3%的上升空間，但他相信人民幣在岸價即使相應貶值，貶值幅度只是美匯指數上升幅度的一半左右，考慮到目前中國10年期國債孳息率高達3.145厘，投資者持有國債所賺取的利息，可望抵銷人民幣匯價波幅的影響，故仍具備投資價值。

[封面故事]