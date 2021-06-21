建銀國際趙文利：美股料調整5%至10% 港股A股跌幅較溫和

明報記者 葉創成

聯儲局屬全球影響力最大的央行，上周它舉行議息會議後發布貨幣政策委員會對未來聯邦基金利率預測的一幅點陣圖（Dot Plot）亦為金融市場帶來波動，原因是該點陣圖顯示，預計2023年聯邦基金利率將維持於現水平不變的委員由今年3月的10名減至最新的5名，另各有2名、3名、3名、3名及2名預測該利率將上調1次、2次、3次、4次及5次，故預測中位數轉為加息2次（見圖1），貨幣政策展望明顯轉鷹，美匯指數隨即轉強，全周急漲1.84%，屬去年9月末周以來最大升幅，收報92.225。

雖然恒指上周僅微跌40點或0.14%，惟周五港股收市後晚上，今年未有投票權、但明年將有權投票、一向屬鴿派不支持加息的美國聖路易斯聯儲行長James Bullard預測2021年美國核心個人消費開支價格指數（The core Personal Consumption Expenditures price index，簡稱PCE）通脹率為3％，2022年為2.5％，並指若實際情况如他所料，顯示當地通脹高於聯儲局2％的目標，明年開始加息可能是合適之舉，該言論令市場加息憂慮升溫，美股三大指數道指、標指及納指當日均明顯調整，全周則分別下挫3.45%、1.91%及0.28%，港股今日或面對較大沽壓。美國消費物價指數（CPI）上月按年增長5%，高於預期的4.7%，亦屬2008年8月以來最高，期內扣除食品及能源價格的核心CPI上升3.8%，屬近30年以來最快增長；聯儲局更重視的核心PCE 4月按年上升3.1%，較3月的1.9%升幅明顯加快（見圖2），上月核心PCE將於周五（25日）公布，市場預測按年增長進一步加快至3.4%。

疫情影響未退 美服務業工資急漲

建銀國際趙文利分析，美國通脹現時已經顯現，並且屬超期，部分原因是與疫情下供應鏈仍未全面恢復運作，而且交通運輸費用亦高昂，聯儲局主席鮑威爾上周在議息會議後預期未來幾個月當地通脹仍然會比較高，加上市場預期未來5年及10年的通脹仍然不斷上行，顯示通脹問題不會在下半年消失。

產出缺口理論：通脹未來1年高企

趙文利表示，美國核心PCE反映的當地服務業價格在去年3月疫情大爆發後升幅曾比較落後，但今年4月開始核心PCE已明顯升勢加快，這對中期通脹影響的確比較大，「即使美國就業市場目前距離充分就業還是比較大，但是我們可以看到美國已經出現招工難及工資上漲的情况，為什麼會出現這種情况呢？原因是美國很多州還在發放失業救濟金，另外，現時仍在疫情防控階段，大家要返回工作崗位的成本也比較高」。

市場現對美國高通脹會持續多久分歧頗大，擁有香港大學經濟學博士及特許金融分析師（CFA）履歷的趙文利從經濟學的產出缺口理論【編按：Output Gap Theory、即現時經濟產出與潛在產出的差距，前者低於後者，經濟處於逆境（downturn）】來分析說明：「我們的分析是，根據美國歷史數據，產出缺口與通脹的關連度還是比較高的，例如美國在1980年初亦曾出現經濟衰退，在跟着經濟復蘇的過程中的後半段，當產出缺口收窄的時候，通脹便迅速往上走，而當經濟產出和潛在產出不再存在產出缺口，通脹會在高位徘徊一段時間，不太容易往下走。我認為目前美國經濟便通於產出缺口收窄的情况，所以通脹亦上升得比較快，甚至比1980年代時更快，所以預期當地通脹或者會繼續創新高，退一步來說，即使通脹見頂，預料仍會在高位徘徊，不太容易往下走，所以我判斷在未來1年甚至更長時間，通脹的威脅對聯儲局貨幣政策的影響還是比較大」。

聯儲局或下月便宣布減買債

既然美國通脹未來1年料居高不下、企穩於2%以上，趙文利認為，這便要考驗聯儲局對通脹的容忍度，他認為，上周議息會議多名委員調高對2023年聯邦基金利率水平的預測，反映整體收水的時間表亦可能已前移，預料最快在下月27日至28日討論的議息會議便會討論縮減買債規模：「其實聯儲局過去多年也把通脹目標訂為2%，因此參考意義是非常強的，如果美國通脹在今年見頂之後，明年波動區間仍然顯著高於2%，對貨幣政策收緊的壓力可能就會比較大。這次聯儲局開會我們也看到，支持2023年加息的成員比之前增加得比較多，屆時加息機會的確比較高，在加息時間點前移的情况下，當局縮減量寬（QE）規模為加息作準備的時間已經不多了，所以在第三季議息會議，或此前後的國會聽證會上確定退市時間表的可能性還是比較大」。

趙文利又提到，從美國聯儲局貨幣政策委員會擁有投票權委員的趨向分析，雖然今年及明年擁有投票權的委員屬鴿派居多，但在2023年有投票權的委員則屬鷹派為主，故他預測：「隨時間向前推進，美國貨幣政策緊縮的壓力會愈來愈高」。

美匯若顯著轉強 新興市場沽壓大

綜合上述分析， 趙文利預測，美國聯儲局退市陰霾及其他負面因素，在本季餘下時間及下季會繼續困擾美股，因此美股是次調整幅度可達5%至10%；港股及A股方面，他認為基本因素相對較佳，跌幅應該沒有美股那麼大，但也要留意美元匯價走勢。《Money Monday》分析，一旦美匯指數上周升穿多條平均線後顯著轉強（見圖3），會為本港、內地及其他新興市場股市帶來較大調整壓力。

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