渣打：跨境理財通戶口 港人須北上開

內地居民毋須南下 可遙距開戶

理財通開通初期，只限銷售中低風險的理財產品，江碧彤預計初期銷售產品不超過百隻，另外購買額度也有限制，因此她認為開通初期對銀行的理財業務，不會有爆炸式增長，不過她期望在落實後可以放鬆限制。理財通可方便地讓投資者接觸對方的產品，她相信日後會是大灣區業務的增長動力。

過去已有不少內地客來港向銀行購買基金，理財通在產品風險設限，江碧彤認為理財通可較方便渠道，可以吸引開始有興趣投資國際市場的內地投資者，來港親身購買和理財通渠道，兩者可以並存。

中港基金互認安排自2015年推出，南下資金流入一直遠高於北上。江碧彤認為，因為香港基金選擇和服務較多，因此預期在開通初期，南下理財通的商機會較北向為多。渣打中國財富管理部總經理梁大偉表示，內地有一些新經濟和產業轉型的投資標的，沒有在本港和海外市場出現，內地投資產品可作互補作用。