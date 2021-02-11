半年僅1家GEM上市 12年最少 業界批未配合主板改革憂「陰乾」

失主板踏腳石功能 上市地位價值大減

截至今日（21日），今年只有裕程物流（8489）一家公司在GEM掛牌，而在裕程1月掛牌後，已有逾5個月再無新股掛牌，由於目前並無新股正在招股，意味GEM上半年很大機會維持只有一隻新股上市。翻查資料，上一次情况更差，已要追溯至2009年，惟當年下半年仍有5隻新股上市（見圖）。

有不願具名投行界人士稱，近年港交所在打擊殼股前提下，不斷收緊GEM上市要求，以及廢除轉板制度，令GEM失去主板踏腳石的功能，加上GEM交投欠佳，令上市地位價值大減。他坦言，近年已不會再有客戶提出在GEM上市，現有仍申請在GEM上市的公司，大多只是「已經開咗個頭、俾咗錢，侷住做落去」。

港交所資料亦顯示GEM上市申請暴跌，今年首5個月，GEM合共只有6宗上市申請，去年全年是15宗，2019年是45宗，2018年則是71宗；而另一方面，今年首5個月，港交所未有批准任何GEM上市申請。

事實上，港交所去年就提升主板上市門檻時，已惹來個別業界人士抨擊，指提升門檻卻未有同時改革GEM的定位，是抹殺本地中小企上市集資的機會。有消息亦指，有金融界人士早前「越級」向財經事務及庫務局提出改革GEM的訴求。

業界籲改革GEM上市機制

上述投行界人士認為，港交所為提高上市公司質素而收緊上市審批，本是無可厚非；但現時單單收緊卻未有任何配套措施改善GEM的定位，則等同「陰乾」、「廢板」，不利仍在GEM上市的公司，呼籲港交所盡快改革GEM的上市機制及定位。