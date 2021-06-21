入股渣哥Uuush 成上半年主要增長引擎

翻查毛記過去數年業績，以上市後首份全年業績表現最佳，截至2019年3月底全年純利達1555.5萬元，按年升1.25倍。其後一年受社會運動和疫情的宏觀經濟下調影響，截至去年3月底全年純利按年跌14.45％至1330.7萬元。截至去年9月底止，毛記上半財年純利增長23.66％，當中主要來自聯營公司盈利貢獻，相信除渣哥外，另一間投資的公司Uuush亦有貢獻。

毛記於2019年10月以110萬元收購物理治療診所Uuush Group 37％股權，本報去年底曾訪問其創辦人林達生，他透露自疫情爆發後，求診顧客有明顯增加，而毛記亦為其提供不少營商意見。

演出活動受歡迎

毛記近年的演出活動亦備受歡迎，繼去年4月推出的《大辭職日》舞台劇後，今年6月再度推出《大MK日》，該舞台劇30場門票預售爆滿後，加至38場，目前門票亦已經全部售罄。