深圳疫情礙港口作業 貨櫃短缺難化解

鹽田港料6月底恢復正常運作

鹽田港去年的貨櫃吞吐量，比美國最繁忙的貨櫃港口洛杉磯港多出近50%。今年第一季，鹽田港貨櫃吞吐量按年大增45%。業界人士預期，鹽田港的貨運延誤，可能持續數周。

京東數字科技首席經濟學家沈建光指出，中國在抑制全球通脹壓力方面發揮了關鍵作用，迄今為止，製造商吸收了大部分投入成本的增長。但最近的港口作業中斷有可能產生溢出效應，導致全球各地消費品價格上漲。內地一些製造商已提高售價，甚至暫時停產，以免利潤率進一步受損。

作為半導體主要供應鏈的台灣和馬來西亞，近期也因疫情加劇令全球晶片短缺問題惡化。東南亞製造業中心越南，也受到新一輪疫情影響，令出口出現延誤。不過主要央行相對樂觀，認為因供應鏈受阻所導致的消費品價格上漲不會長期持續。

拉加德料下半年通脹進一步上升

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde） 表示，雖然供應鏈瓶頸將推高生產價格，預計今年下半年整體通脹率將進一步上升，但隨着暫時性因素逐漸消失，通脹上行壓力將逐漸消退。

[企業地球村]