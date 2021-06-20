海運成本飈5倍 加劇全球通脹壓力

資料來源：彭博社、華爾街日報

英國玩具店The Entertainer創辦人格蘭特（Gary Grant）說：「運費會影響零售價格嗎？我認為肯定會。」他表示，從事玩具零售40年，在貨品定價方面，從未遇過如此嚴峻的挑戰。他說，已停止從中國進口巨型泰迪熊，因為計入運費後，零售價要上調1倍。

廉價家具運費佔零售價62%

運送大型玩具、家具等體積大、價值低的貨品，目前成本高昂。因為當每件貨品也佔據大量空間，意味貨櫃無法裝太多東西，這將對貨物到岸價格（landed price）產生巨大影響。丹麥數據分析公司Sea-Intelligence表示，對一些生產廉價家具製造商來說，運費現在佔零售價約62%。

以往運費通常只佔貿易成本的一小部分，現在卻對通脹有不可忽視的影響力。匯控估計，過去一年貨櫃運輸成本增加了205%，可能導致歐元區生產者價格上漲2%。環球經濟活動重啟後，對各種貨品的需求飈升。與此同時，貨櫃短缺、港口飽和，加上碼頭工人不足等因素，導致每條貨運航線的運力都受到擠壓。路程愈長的貨運航線，價格升幅愈大，例如由上海到鹿特丹的運費，較前往美國西岸的運費高67%。

ESC：星巴克咖啡豆成本上漲

代表約10萬零售商、批發商和製造商的歐洲托運人委員會（ESC）策略關係經理Jordi Espin稱，在零售層面，供應商面臨3種抉擇：停止貿易、提高價格，或暫時承受增加的成本在稍後轉嫁消費者。由於運費上升，歐洲的橄欖商人已負擔不起向美國出口的成本。秘魯的鯷魚（Anchovies）基本已停止出口到歐洲，因為與歐洲本土的鯷魚相比，秘魯的鯷魚已失去競爭力。運輸瓶頸也令星巴克選用的阿拉比卡（arabica）咖啡豆，以及用於製作即溶咖啡的羅布斯塔（Robusta）咖啡豆，運輸成本上漲。

商界試圖解決運費上漲的問題。英國顧問公司Drewry Supply Chain Advisors的創辦人達馬斯（Philip Damas）表示，部分企業已停止向某些地區出口，部分商戶則改為在鄰近地區尋找貨品或原材料。達馬斯稱，極端運費持續的時間愈長，就會有愈多公司採取措施縮短供應鏈。很少公司能承受國際貿易貨品的總交付成本增加15%的影響。

歐公司試從陸路由中國運送汽車零件

歐洲一些公司正訴諸極端方法，例如出動貨櫃車隊，從陸路由中國運送汽車零件、單車、踏板車等。業界人士普遍預期，海上貨運成本短期內不會顯著回落。丹麥諮詢公司Vespucci Maritime表示，海上運輸系統已沒有任何閒置運力。

由於貨運航期延誤，歐美零售商已開始為年底聖誕購物旺季提前入貨。傳統上，貨運旺季第三季才開始。不過歐美零售商已開始為旺季囤貨，以致航運業近期一直處於旺季。法國達飛海運集團（CMA CGM）第一季淨收入為21億美元，相比去年同期為4800萬美元。該公司預計，市場對消費品的運輸需求將持續全年。

商戶一般與航運公司簽訂年度合同，把成本鎖定在即時價格以下。匯豐貿易經濟學家Shanella Rajanayagam指出，雖然5月的合約談判受到即時貨運價格上漲的影響，但長期的合約費用，仍低於即時價格。不過若運輸成本持續上漲，生產商將傾向把增加的成本轉嫁給消費者。

部分經濟學家指出，即使將運費上升的成本完全轉嫁給消費者，對整體通脹的影響也不會很大。不過，德國政府經濟顧問委員會成員維蘭德（Volker Wieland）警告，運費影響可能被低估，因為若這趨勢持續逾年，將會對物價產生重大影響。

[企業地球村]