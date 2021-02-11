陳茂波：過去數月500億美元流入

陳茂波表示，近期市况較熾熱，樓價與2019年高位的差距收窄，政府一直密切監察，籲市民置業要量力而為。他又表示留意國際利息走勢及美國經濟情况，相信美國短期內不會急速加息，又指若匯率下調一成，將令本港通脹升1%，但料今年不會出現類似通脹壓力。

指港競爭力排名下跌 因疫情導致

對於瑞士洛桑國際管理發展學院最新公布《2021年世界競爭力年報》，香港的世界競爭力排名由去年的第5名跌至今年的第7名。陳茂波於港台節目《星期六問責》表示，報告顯示本港「政府效率」排第一、「營商效率」名列前茅，排名下跌主要是疫情導致經濟表現欠佳所導致，又指新加坡由去年排名第1跌至第5名，反觀排名上升的是北歐國家。

陳茂波說香港排名下跌兩位，反映有努力空間，但不需要特別擔心，他指主要受惠於外貿非常暢旺，近期本地經濟回穩，但復蘇動力不足，上月消費額升至約270億元，惟仍與疫前每月零售消費額400億元仍有段距離，而現最重要是管好疫情，推動經濟，並恢復與內地及國際往還。