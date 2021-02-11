VAU Residence首輪近售罄 加價加推17伙

累收530票的萬科香港VAU Residence，昨日沽出54伙，佔可售單位逾98%，套現逾3.7億元。萬科香港執行董事周銘禧表示，因應銷情而加推價單第3號，為17伙中高層單位，戶型包括開放式2房，折實售價由560.5萬至999.9萬元，折實實呎25,088至28,436元，撇除樓層景觀因素，實際輕微加價2%，同步上載銷售安排第2號，將在本周三進行次輪銷售。

柏傲莊III收逾3萬票創紀錄

柏傲莊III將於今日進行第三輪銷售，涉173伙，項目在昨午2時截止認購登記，共收到3.05萬票，成本港住宅市場上新盤票王。新世界發展行政總裁鄭志剛表示，入票反映市場對這類優質樓盤需求殷切，剛性需求龐大。柏傲莊建築設計獨特，加上配備自家研發的貼心專利設備，造就柏傲莊III刷新香港開埠以來的新盤票王紀錄。

據悉，柏傲莊第1至3期累售2,769伙，佔整個項目近九成單位，套現逾331億元，其中本月初開售的第3期共沽666伙，套現逾94億元。

曉峰園2房實呎14538元易手

二手樓成交暢旺，樓價續升，青衣曉峰園錄反價成交，美聯物業高級分區營業經理李貫甡表示，有關單位為2座高層C室，實用面積546方呎，2房間隔。原業主去年起以770萬元放售，見近期市況向好，反價30萬元或4%至800萬元放售，獲同屋苑住客洽詢，並以793.8萬元成交，實呎14,538元。原業主於2009年2月以約200萬元購入，持貨逾12年帳面獲利593.8萬元，期內物業升值近3倍。