油組料美增產有限 油價連升4周

油價全周上升1.03%，連升4周。高盛認為，除美國以外，歐洲和新興市場也見到對石油有強勁的需求增長，另外連受疫情影響的印度需求有改善。疫情前全球每日需求為1億桶，而目前已達到每日9700萬桶。該行認為，石油是諸多商品中，最確信看好的交易。

絲路基金伙財團入股沙特阿美管道

聯儲局轉向鷹派拉升美元，上周五美匯指數升0.47%報92.32，另外上周中國採取措施打擊商品價格，連累倫敦3個月期銅價全周下跌8.58%，為去年3月以來最大單周跌幅，繼5月底再度失守每噸1萬美元；鋁價上周亦跌3.23%。不過高盛認為大宗商品需求強勁，供應缺乏彈性，銅在今明兩年仍供不應求，近期下跌是買入機會，金價更被低估。金價上周五收報每盎司1764美元，全周跌0.58%。另彭博報道指出，中國絲路基金及沙特Hassana Investment，已經參與由美國EIG環球能源合伙人LLC為首財團，共出資124億美元，入股沙特阿美的管道業務49%股權。阿布扎比主權基金Mubadala Investment Co亦聯同三星資產管理，參與投資。據稱，沙特阿美尚可能有類似的交易以籌更多資金。