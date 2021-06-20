道指全周跌3.4% 近8個月最差

【明報專訊】市場繼續關注聯儲局收緊貨幣政策時間表，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德上周五接受訪問時預期美國將在明年底開始加息，較聯儲局周三時預期的2023年為早。消息帶動今年走勢良好的傳統經濟股加快止賺獲利，道指跌1.58%，報33,290點，接近100天線（33,061點），全周下跌3.43%，為去年10月以來最大單周跌幅。
上周五標指跌1.31%，報4166點，納指跌0.92%，報14,030點。總結全周，標指和道指在周初的歷史高位水平回落，標普全周跌1.93%，為今年2月以來最大跌幅。納指上周一度創新高，不過全周仍跌0.38%。雖然聯儲局有個別官員立場轉鷹，但路透社引述明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利表示，仍希望維持零利率至2023年底，以推動勞工市場恢復到疫情前。
憂提前加息 資金轉追債券
聯儲局提前加息將減低通脹預期，投資者從去年11月以來累升不少的通脹和經濟復蘇相關股票獲利，上周標普原材料分類指數和金融行業指數均跌逾6%，高盛（美：GS）跌7.58%，大型銅礦企業Freeport-McMoRan（美：FCX）跌13.91%。另外，上周在油價上升同時，能源行業指數下跌5.21%。
美國10年期債價扯升，債息續跌穿1.5厘，資金近期重新流回大型科技股，亞馬遜（美：AMZN）和蘋果（美：AAPL）上周升4.19%和2.17%。領航標普500增長股ETF（美：VOOG）上升0.17%，相對標普500價值股ETF（美：VOOV）則跌4.14%。
標指倘失4150點 料有調整
富昌證券業務部高級副總裁潘家榮表示，指數雖然近期向上，但實際上升的個股不是太普遍，並非健康跡象。聯儲局議息後銀行和商品股急跌，道指失守5月的低位，標指亦走勢較差，若標指失守4150點，認為投資者應該小心，擔心將有較大的調整。
潘家榮指出，自去年低價值股已累積一段升浪，市場若預期資金泛濫完結，或會先獲利離場，雖然科技股近期走勢不錯，但自2月以來科技股氣氛轉，部分股份的長期升勢已經暫停。他認為目前整體市場需要小心，建議留意所持的個股有否跌穿5月時的低位。
恒指夜期報28,525點，下跌0.82%，低水276點。ADR港股比例指數收報28,972點，上升0.59%。匯控（0005）上周五晚上宣布出售法國零售業務，錄稅前虧損23億美元，ADR跟隨美股金融股跌2.28%，折合港元報45.91元，較港股收市低2.74%。