道指全周跌3.4% 近8個月最差

上周五標指跌1.31%，報4166點，納指跌0.92%，報14,030點。總結全周，標指和道指在周初的歷史高位水平回落，標普全周跌1.93%，為今年2月以來最大跌幅。納指上周一度創新高，不過全周仍跌0.38%。雖然聯儲局有個別官員立場轉鷹，但路透社引述明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利表示，仍希望維持零利率至2023年底，以推動勞工市場恢復到疫情前。

憂提前加息 資金轉追債券

聯儲局提前加息將減低通脹預期，投資者從去年11月以來累升不少的通脹和經濟復蘇相關股票獲利，上周標普原材料分類指數和金融行業指數均跌逾6%，高盛（美：GS）跌7.58%，大型銅礦企業Freeport-McMoRan（美：FCX）跌13.91%。另外，上周在油價上升同時，能源行業指數下跌5.21%。

美國10年期債價扯升，債息續跌穿1.5厘，資金近期重新流回大型科技股，亞馬遜（美：AMZN）和蘋果（美：AAPL）上周升4.19%和2.17%。領航標普500增長股ETF（美：VOOG）上升0.17%，相對標普500價值股ETF（美：VOOV）則跌4.14%。

標指倘失4150點 料有調整

富昌證券業務部高級副總裁潘家榮表示，指數雖然近期向上，但實際上升的個股不是太普遍，並非健康跡象。聯儲局議息後銀行和商品股急跌，道指失守5月的低位，標指亦走勢較差，若標指失守4150點，認為投資者應該小心，擔心將有較大的調整。

潘家榮指出，自去年低價值股已累積一段升浪，市場若預期資金泛濫完結，或會先獲利離場，雖然科技股近期走勢不錯，但自2月以來科技股氣氛轉，部分股份的長期升勢已經暫停。他認為目前整體市場需要小心，建議留意所持的個股有否跌穿5月時的低位。

恒指夜期報28,525點，下跌0.82%，低水276點。ADR港股比例指數收報28,972點，上升0.59%。匯控（0005）上周五晚上宣布出售法國零售業務，錄稅前虧損23億美元，ADR跟隨美股金融股跌2.28%，折合港元報45.91元，較港股收市低2.74%。