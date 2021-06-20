港鐵：投中環地王 港官沒參與討論 發展局指如涉利益衝突 評審時會避席

明報記者 甘潔瑩

目前港府持有港鐵的75%權益，港鐵董事局成員中，有4名政府官員擔任非執行董事，包括財經事務及庫務局長許正宇、運輸及房屋局長陳帆、發展局常任秘書長（工務）林世雄，以及運輸署署長羅淑佩。港鐵因在地皮附近持有中環站及香港站，掌握一帶的發展規劃，可在技術或設計上避重就輕，佔盡優勢。另一方面，政府官員董事會否協助港鐵入標競投商業地王，也惹起外界關注。

本報就此事向港鐵、發展局及運房局查詢，港鐵回應稱，作為上市公司，一直嚴格遵守上市條例及企業管治守則，是次參與投標屬商業決定。在決策過程中，已嚴格按照《上市規則》，在董事局就此項目作出決定時，有可能涉及實質或潛在利益衝突的董事局成員（包括政府官員董事）均避席相關董事局會議，並無接觸是次董事局關於該項目的會議文件，亦沒有參與有關討論及表決。港鐵深信，是次與九置及華懋合組財團參與投標，三方可各自發揮所長，為項目發展及管理帶來協同效益。

發展局：林世雄非評審委員會成員

至於負責統籌地皮招標工作的發展局回覆本報查詢時表示，該局高度重視標書評審工作的公正和公平性，中環新海濱3號用地的招標和標書評審工作由發展局規劃地政科負責，標書評審委員會由指定的公職人員組成。參與的公職人員必須進行嚴謹的利益申報，如個別參與人員遇有利益衝突，須視乎程度而避席相關討論 ，甚至可能需要退出評審工作。參與人員在委員會所接觸的機密資料，禁止向委員會以外人士透露。該局又指出，其常任秘書長（工務）林世雄並非標書評審委員會成員，他或其替代董事均沒有參與港鐵董事會就投標中環地王的有關討論。

田北辰：港鐵獨有技術不會額外得分

另運輸及房屋局亦回應稱，該局局長陳帆或其替代董事，均沒有參與港鐵董事會就投標的有關討論。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，據他所知，項目的設計評分，若港鐵有獨有的技術及設計，並不會額外打分，反之，港鐵建議的技術及設計，而合作伙伴能實踐或應用，則可獲額外加分。他續稱，只要評審委員會中，沒有港鐵成員，便不會有潛在利益衝突。

資料顯示，中環新海濱3號商業地面積約51.6萬方呎，最高可建商業樓面約161.5萬方呎，綜合業界估計，地皮最新估值約322.9億至549億元，預計每方呎商業樓面地價2萬至3.4萬元。