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2021年6月19日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
中環地王收6標書 九置伙港鐵入標 財團成員包括華懋 測量師：流標風險低
古洞24區地下周五招標 最高估值37億
北角健康村3房逼千萬 創屋苑新高
CCL升至近187點 距高峰僅約2%
VAU Residence 8日收530票 超額8.6倍
國泰上月客運微升 料半年虧損收窄 審慎增航點 擬第四季恢復三成運力
縱橫遊料營運財務有不利影響 將再融資1500萬
匯豐售法零售銀行業務 料蝕23億美元
港首季信用卡交易額重拾增長
恒指升242點 藥明安踏破頂
領展績後獲大行唱好 股價一年高
拜登逼中國Apps 採更嚴格保護私人信息
和黃醫藥招股 用和黃舊代號「13」 每手22727元入場 每股上限45元較ADR溢價2.6%
伯恩光學擬港上市 或集資155億
料上半年港集資2097億 德勤：全球排第三
中信里昂傳銷售華信債券違規受查
大新系換CFO 炒作賣盤股價曾飈三成
德永佳全年多賺逾六成
永旺料上半年虧損擴大逾一倍
聯儲局官員料明年底加息 道指早段跌逾400點 標指納指亦挫
Coinbase創辦人：5年內九成NFT一文不值
微軟擬內地增設4數據中心
連登仔指涉「中國加油遊行」 富臨即澄清
彭博：阿爺約談美團王興 促保持低調
陸振球：公屋戶私樓業主財富相差30倍
周末睇樓好去處
逸南的骰取勝 吸年輕上車客
鴨脷洲市政大樓 平食海鮮勝地
同區港島南岸二期涉600伙蓄勢待發
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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