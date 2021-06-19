微軟擬內地增設4數據中心

【明報專訊】美國政府加強防範中國企業取得美國個人和商業訊息之際，美國科技巨企紛紛在中國擴張業務。彭博社引述知情人士稱，微軟（MSFT）計劃於明年初以前，在內地增設4個數據中心，擴大在亞洲的雲計算服務。微軟目前已在內地設有6個數據中心，由合作伙伴北京世紀互聯寬帶數據中心（VNET）負責營運。
微軟業務正於內地迅速擴張，今年3月宣布計劃擴大其內地數據中心網絡，準備在北京周邊地區擴大業務。目前微軟和蘋果都在內地與當地合作伙伴擴張數據中心的規模，與阿里巴巴及華為等競爭。根據微軟引用的一份文件，中國的雲計算市場規模預計到2023年將增長至460億美元（約3588億港元）。在截至今年3月底的第三財季，微軟的商業雲業務收入按年增長33%至177億美元，但相關資本支出高達60億美元，並預計今季相關支出將進一步提升。
歐盟傳年底前查Google數碼廣告
此外，路透引述知情人士稱，歐盟反壟斷機構將在今年底前，對Alphabet（GOOGL）旗下Google的數碼廣告業務展開正式調查。Google來自搜尋引擎、YouTube及Gmail等產品的廣告，為Alphabet貢獻大部分收入及利潤。去年其網上廣告的收入高達1470億美元。歐盟的調查可能對Alphabet的經營模式帶來威脅。