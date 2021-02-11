Coinbase創辦人：5年內九成NFT一文不值

【明報專訊】美國最大加密貨幣交易所Coinbase（COIN）創辦人之一Fred Ehrsam預期，90%的非同質化代幣（NFT）在3至5年內將變得一文不值。他解釋，人們會嘗試各種事情，市場上會有大量加密貨幣和加密資產，就像1990年代有大量互聯網公司湧現，但它們大多有價值。談狗狗幣和加密社區，他說，若加密貨幣可帶來什麼啟示，那永遠不要忽視一些在網絡上突然爆經事物有機會變成事實。
Ehrsam形容，去中心化金融是區塊鏈世界的尖端，憂慮美國有可能對比特幣採取錯誤的監管方式。Ehrsam在2017年離開Coinbase。該交易所於今春天上市，市值480億美元。他另創立了區塊鏈投資公司Paradigm。
此外，麻省理工（MIT）知名人工智能學者弗瑞德曼（Lex Fridman）建議，化名「中本聰」的比特幣創造者應獲諾貝爾經濟學獎。此建議獲幣圈中人支持，包括持有最多比特幣的上市公司MicroStrategy的行政總裁塞勒（Michael Saylor）。塞勒進一步指出，中本聰也應獲得諾貝爾和平獎，因他發明了一種「不依賴於暴力威脅」的貨幣體系。
MIT學者：中本聰應獲諾貝爾獎
這並非首次有人提出要向「中本聰」頒發諾貝爾獎。早在2015年，加州大學洛杉磯分校（UCLA）的金融學教授Bhagwan Chowdhry就曾提名「中本聰」為諾貝爾經濟學獎的候選人。主要加密貨幣價格昨普遍下跌，比特幣價格跌至3.6萬美元水平。