聯儲局官員料明年底加息 道指早段跌逾400點 標指納指亦挫

聯儲局周四凌晨釋出「鷹派」信號後，美國長期國債孳息率在短暫向上後出乎意料掉頭回落。美國30年期國債孳息率曾低見2.05厘，降至2月以來最低。美國10年期國債孳息率回落至1.5厘以下，重返聯儲局本周公布利率決議前的低位。當孳息率曲線趨平（見圖），長債孳息率下跌，而短債孳息率上升，反映投資者在聯儲局「放鷹」後，押注未來通脹步伐將會放緩，以及經濟增長轉弱。

長期國債孳息率曲線趨平

反映市場料通脹放緩

彭博社指出，綜合過去兩天的美國國債孳息率曲線的趨平幅度，是去年3月流動性危機以來最大。美國5年期與30年期國債息差的變動最大，兩者息差一度收窄至1.17厘，為去年11月以來最窄。相比聯儲局本周公布利率決議前，兩者息差達1.4厘。有別於聯儲局「放鷹」後，投資者即時拋售長債的反應，他們現時改為押注對利率敏感的中短期美國國債孳息率，將因為聯儲局可能提前加息而上漲。聯儲局官員最新預期，2023年底前將加息兩次。政策轉向令長線通脹預期降溫，加上經濟前景的不確定性，也令美國長期國債孳息率受壓。

美匯指數升穿92 創兩月高

除美國國債孳息率曲線趨平，「再通脹交易」也面臨受挫。美匯指數升穿92，高見92.36，升穿200天線，創逾兩個月高位，而科技股再次跑贏價值股。

三菱日聯的美國宏觀策略主管George Goncalves表示，聯儲局「作為通脹鬥士的信譽」，似乎為買入美國長期國債避險的投資者派定心丸。部分華爾街分析師已放棄之前押注美國國債孳息率曲線趨陡的預期。高盛策略師Chris Hussey指出，考慮到昔日金融危機後，美國經濟增長乏力的歷史，一旦缺乏寬鬆政策支持，美國經濟能否繼續強勁增長成疑。

彭博社的評論專欄估計，聯儲局可能會在8月底於懷俄明州Jackson Hole舉行的全球央行年會，正式宣布何時開始削減每月1200億美元的量寬買債額度。當聯儲局開始轉向，其他央行也會跟隨。加拿大央行已開始縮減量寬規模，而英倫銀行可能會在8月作部署。歐洲央行預期最早可能在9月的會議，開始討論削減QE。

（綜合報道）

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