德永佳全年多賺逾六成

恢復派末期息每股0.1元

截至今年3月底的2021財年總收入按年減少3.6%至 73.52億元，毛利率為 31%，按年微跌1個百分點。

紡織業務在2021財年營業額按年跌5.6%至 46.44億元，佔總營業額的63.2%，但毛利率微升0.6個百分點至23.8%。收入下跌主要受新冠病毒爆發影響，經營環境在第一季極其困難。生產設施短暫停運因而全球經濟放緩令訂單下跌。中美緊張局勢持續影響了中國棉料之供應。原料價格在期內一般較為波動。但由第二季開始，經營表現較為有利。

以經營Baleno為主要品牌的零售及分銷業務銷售淨額按年幾乎持平，為27.05億元，佔總營業額36.8%，毛利率下跌3.4個百分點至44.1%，全年同店銷售跌8.4%，較2020年度跌17.1%大幅收窄。集團指封城、社區隔離措施及零售業務短暫停頓壓縮了集團店舖營業時間，但下半年封鎖措施放緩，營業額開始上升。截至2021財年，本港門市數目為88間，按年增5間；中國內地門市2026間，按年增188間。

德永佳昨走勢反覆，早市曾升2.63%，業績公布後倒跌逾4%，收市回穩，升1.05%，收報1.92元。