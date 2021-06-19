中信里昂傳銷售華信債券違規受查

有投資者指控銷售過程誤導

報道指出，案件緣於中信里昂於2016年時，為民企華信能源發行的美元債券擔任包銷商。多名債券認購人，包括一名中信里昂前董事總經理，均指控該行未能於交易中披露利益衝突，並令最終的交易不利於投資者。

報道引述中信里昂前董事總經理Kathy Liu於今年1月13日向證監會發出的投訴信，信中指出，中信里昂未能披露發售債券時，市場投資者的需求僅夠覆蓋60%發行額。報道引述消息稱，證監會調查方向，包括該行是否於交易中盡「認識你的客戶」（KYC）方面職責，以及如何向投資者披露市場需求。中信里昂回應彭博表示，因應公司政策，對是否有進行中的調查不予置評。證監會亦不置評。

華信能源為內地大型民營能源集團，曾透過大幅併購，拓展海外業務至捷克，董事長葉簡明更成為捷克總統米洛什顧問。公司於2018年突宣告破產，葉簡明下落不明。華信能源亦與本港政治人物、前民政事務局長何志平有關。何志平曾經擔任華信有份支持的非牟利組織中華能源基金會秘書長，他亦曾被起訴代表華信能源，向非洲多國官員行賄。