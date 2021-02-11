伯恩光學擬港上市 或集資155億

另外，知情人士續表示，不排除有更多銀行會加入今次的IPO。伯恩光學未有作出回應，中金、匯豐和摩根大通則拒絕評論。

伯恩光學早在2017及2018年計劃在港上市，但當時受中美貿易戰升級拖累，令股市受挫，因此推遲上市計劃。

為蘋果及三星手機屏幕供應商

伯恩光學由楊建文創立，並為蘋果和三星等手機屏幕的最大供應商。1989年楊到內地設廠，由當初的錶面玻璃廠，轉型至製作手機屏幕。伯恩光學於2020年總投資超過400億元，全球員工人數達12萬。美國《福布斯》雜誌於今年2月公布的香港富豪排行榜中，楊建文與妻子林惠英以合共資產淨值186億美元，名列第四。

另外，內地農村產業互聯網平台「匯通達」已向聯交所提交上市申請，早前有傳匯通達預期集資10億美元。阿里巴巴（9988）於2018年投資匯通達，目前為公司第二大股東，持有上市前股份約19.08%。

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