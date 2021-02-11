和黃醫藥招股 用和黃舊代號「13」 每手22727元入場 每股上限45元較ADR溢價2.6%

明報記者 馬迪帆

和黃醫藥本次來港發售約1.04億股，不計超額配股權，相當於擴大後股本約12%股份。截至昨夜10時，公司美股預託證券（ADR）開市升不到0.1%，報28.38美元。以每份ADR代表5股普通股，來港上市發售價上限45元計，港股上限定價較美股約有2.6%溢價。英國掛牌股票方面，同一時間盤中報409便士，暫升6%。此外，根據招股書，公司亦有意於上海科創板上市，完成「四地上市」，惟人民幣股份屆時料將不可與其他三地股份互換。

擬赴滬科創板 完成「四地上市」

根據招股書，和黃醫藥現時已有兩隻藥物於中國內地上市，分別為針對直腸癌的「愛優特」，以及針對神經內分泌瘤的「蘇泰達」。前者去年被納入內地醫保目錄，後者目標明年可納入醫保。此外，另一癌症藥賽沃替尼已於內地提交上市申請。公司現時有7種候選藥物處於早期臨牀開發階段。公司仍處於虧損階段，去年全年收入錄得2.28億美元（約為17.8億港元），同年應佔虧損錄得1.26億美元（約為9.8億港元），虧損按年擴大19%。和黃醫藥本次引入5名基石投資者，共認購3.25億美元股份，以上限定價計算，不計超額配股權，佔本次發行股份的約54%。基投包括凱雷集團（Carlyle Group）、加拿大養老基金、泛大西洋投資、HBM及中金啟融資本。惟散戶對股份反應冷淡，綜合本報統計及券商數據，首日券商孖展暫未足額。

奈雪的茶孖展超購154倍

其他正招股新股方面，內地茶飲連鎖店奈雪的茶（2150）最矚目，昨日首日招股共計借出約791億元孖展。該股公開發售集資額5.09億元，僅計券商孖展，超購154倍；招股期至下周三（23日）中午12時截止，並與和黃醫藥同日掛牌。

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