拜登逼中國Apps 採更嚴格保護私人信息

比特朗普命令涵蓋更多應用程式

報道指出，為防止中國及俄羅斯等外國對手獲得大量個人和商業信息，美國商務部擬發出傳票，收集有關指定智能電話、平板電腦和和電腦App的信息。有關當局亦計劃，釐訂所涉及的App在美國使用的條款，甚至禁止在美國使用。美國官員已開始與盟國討論有關做法，希望能夠得到共識。

同時，由於美國官員擔憂中國可藉由相關App，追蹤當地官員的位置，並進行商業間諜活動，故被指控支援中國或俄羅斯等國軍事或情報活動的公司，其所擁有或控制的應用程式，均有機會受到影響。新行政令所涵蓋的Apps，或會較前總統特朗普的多。

消息表示，符合特定條件與否，將由商務部部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）決定，相關公司會有30日時間提出反對，或提交建議以更好地保護數據。此前受特朗普政府針對的微信（WeChat）、TikTok及其他8個App，都符合拜登政府的審查條件；新規亦適用於銀行、通訊及消費類商業程式。