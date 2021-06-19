領展績後獲大行唱好 股價一年高

高盛：下年度派息料增8％

領展現價相比兩年前於2019年6月中創下歷史高峰收市價99.25元，累積下跌21.21%，現價股息率為3.71厘。高盛指出，計及領展最近三項收購項目及最新公布業績，會調升領展2022至23年度每股盈利7%至14%，並將目標價由80元，提高至84元，提高幅度達5%，並估計領展下年度每股派息會按年增加8%至3.13元，給予「買入」評級。

摩根士丹利預期，隨着領展的中港收租物業續租情况趨向正面，並且受惠於內地復蘇，估計領展於2022至24年度的可分派收入會按年複式增長逾5%，並將領展目標價提高10.26%，由78元調高至86元，為眾大行中最高，重申「跑贏大市」評級。大和亦預期領展有望回復派息增長，預期在未來6至12個月恢復通關後表現更強，給予「買入」評級，目標價維持在84元。

儘管大和及高盛預期領展派息增加，瑞信卻只維持原先估計領展明年派息3.06元不變，並下調後年派息預測2.1%至3.07元。不過，該行維持領展「跑贏大市」評級及目標價在90元，仍為眾大行中最高。