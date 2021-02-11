恒指升242點 藥明安踏破頂

科指走強 全周升0.63%

國指昨報10,646點，升0.54%，全周跌0.14%。納指隔晚盤中破頂，港股科技股一併走強，科指升1.77%，收報8041點，全周亦升0.63%或50點。微盟（2013）升7.83%，為表現最佳科指成分股。

藥明生物（2269）昨急升9.35%破頂，收報132.1元，為昨日表現最佳藍籌股。公司將今年全年銷售及盈利增長指引，由50%上調至65%，麥格理發表報告，指較該行預期的57%更高，預期未來數年仍維持強勁表現，重申藥明「跑贏大市」評級，目標價122元。

舜宇獲唱好 全周升近兩成

舜宇光學（2382）周四舉辦投資者日後獲大行報告唱好，昨升6.92%報228.6元，全周急升近兩成。瑞信報告指出，公司對車用和手機鏡頭前景看法正面，特別是車用鏡頭市場增幅可高於行業整體的10.2%，因此將2023年每股盈利上調4%。瑞信給予目標價273元，評級維持「跑贏大市」。

安踏體育（2020）周四發出盈喜，昨日破頂升6.41%，收報176元。此外，摩根士丹利將贛鋒鋰業（1772）納入其中港市場焦點股名單，昨升4.27%。內地發布，上周湖北燃氣爆炸事故中，中國燃氣（0384）所屬公司存有營運缺失，分公司總經理被拘，中燃昨日急跌12.31%。