港首季信用卡交易額重拾增長

今年首季信用卡的交易額當中，零售銷售按年升2.6%至1643.59億元，按季亦升3.1%，不過因封關影響，海外消費按年大跌30.1%至189.26億元。至於現金貸款按年亦跌18.6%至96.72億元，按季跌3.2%。

儲值支付工具 按年升21.6%

總交易量方面，今年首季信用卡共有2.2億宗交易，按季減少0.9%，按年增加7.8%。儲值支付工具總交易量約13.5億宗，按季跌8.3%，按年升11.9%。

扣帳卡今年首季交易總額按季增加0.3%至785.11億元，按年就減少8.1%；總交易量為3963.6萬宗，按季增加1.9%，按年增加4.8%。

截至今年首季末，市面流通的信用卡總數為1931.8萬張，按年減少1.5%，按季亦減0.3%；使用中的儲值支付工具帳戶總數為6381.9萬個，按年上升0.3%，按季減少0.1%。