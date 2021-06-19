港首季信用卡交易額重拾增長

【明報專訊】首季本港疫情逐漸緩和，信用卡交易額亦重拾增長。據金管局數據，今年首季港信用卡交易總額為1740.3億元，按年及按季均有增長，亦是5季後再現按年增長，該項數據自2019年第四季起已持續按年下跌。儲值支付工具（包括八達通及其他電子錢包）的總交易金額雖按季跌2.6%至591.38億元，不過按年升幅擴大至21.6%。
今年首季信用卡的交易額當中，零售銷售按年升2.6%至1643.59億元，按季亦升3.1%，不過因封關影響，海外消費按年大跌30.1%至189.26億元。至於現金貸款按年亦跌18.6%至96.72億元，按季跌3.2%。
儲值支付工具 按年升21.6%
總交易量方面，今年首季信用卡共有2.2億宗交易，按季減少0.9%，按年增加7.8%。儲值支付工具總交易量約13.5億宗，按季跌8.3%，按年升11.9%。
扣帳卡今年首季交易總額按季增加0.3%至785.11億元，按年就減少8.1%；總交易量為3963.6萬宗，按季增加1.9%，按年增加4.8%。
截至今年首季末，市面流通的信用卡總數為1931.8萬張，按年減少1.5%，按季亦減0.3%；使用中的儲值支付工具帳戶總數為6381.9萬個，按年上升0.3%，按季減少0.1%。