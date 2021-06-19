匯豐售法零售銀行業務 料蝕23億美元

交易公布後 匯控ADR較港跌3％

交易公布後，匯控於美國ADR（預託證券）報跌，截至昨晚11時，折合報46.08港元，較昨日港股收市價跌2.96%。

匯控公告指出，潛在出售包括HBCE的法國零售銀行業務及Crédit Commercial de France 品牌，但不包括HBCE的壽險或資產管理產品業務。

匯控行政總裁祈耀年表示，交易讓集團得以大幅精簡歐洲大陸的業務，並讓集團能夠加快將歐洲批發銀行業務轉型的步伐。

料歐洲業務得以加快轉型

將出售的業務包括由244間零售分行組成的網絡，截至去年底共為80萬名客戶提供服務。去年底，相關業務的客戶貸款結欠為262億美元，客戶存款結餘為231億美元，及信貸風險加權資產為71億美元。預期約3900名HBCE僱員將隨同相關業務轉調。

匯控指出，預期出售產生的影響亦包括綜合普通股權一級資本比率跌約15個基點、交易完成後匯豐集團的有形淨資產值預計減少約22億美元，又稱今次潛在出售，加上今年較早前完成收購集團德國業務的少數股東股權，將令匯豐得以續專注於集團優勢、整合經營模式、精簡業務、釋放資金及提升回報。