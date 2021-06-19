縱橫遊料營運財務有不利影響 將再融資1500萬

全年度虧損1647萬

資料顯示，縱橫遊目前共有現金及等價物1220.3萬元。集團已於6月按時間表提取而上述母公司融資500萬元，其餘600萬元、200萬元及200萬元，將分別於今年9月及12月，明年9月提取。縱橫遊昨公布，截至3月底止的全年度虧損1647.4萬元，雖然連續5年錄得虧損，不過已較去年同期的虧損2591.5萬元收窄。每股基本及攤薄虧損為0.0412元，不派息。集團期內收益為256.4萬元，按年挫99%，主要由於集團的出境旅行團自2020年3月以來已全停，導致旅行團收益減少99.6%。

復蘇取決於航班供應及定價

集團對旅遊業復蘇持樂觀態度，期內已實施包括董事減薪、精簡工作流程及淘汰非增值職位或活動等等策略，相信在疫情退卻時，盡最大努力來推動業務績效，以恢復盈利能力。長遠而言，未來復蘇的希望除了疫情緩和及各地「解封」外，亦主要取決於相應航班的供應及定價，以及消費者對休閒觀光的信心及情緒恢復的程度。