國泰上月客運微升 料半年虧損收窄 審慎增航點 擬第四季恢復三成運力

明報記者 陳子凌

這是國泰首次對下半年營運前景的預測，此前國泰表示，料今年上半年運力低於25%，全年將低於50%。國泰指出，對第四季運力的預期，是因為隨着政府逐步放寬乘客及機組人員的強制檢疫規定，而香港推出疫苗接種，加上國泰機組人員接種率理想，因此公司正審慎增加客運航點。

6月已復飛多個航點

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，5月份已重啟往來福州、杭州和迪拜的航班，5月8日亦營運自去年12月以來首班由倫敦返港的定期航班，國泰會繼續增加客運航班，其中包括增加倫敦航班班次。此外，6月已復飛多個航點，包括阿姆斯特丹、布里斯班、法蘭克福、三藩市、首爾和溫哥華等。

在增加航班之下，國泰5月載客2.4萬人次，按年增30%，但仍較2019年5月疫情前水平下跌99.2%；以可用座位千米數計算的運力按年上升38%，但對比2019年5月仍僅營運3.5%運力；日均計每日接載乘客774人次，連續兩個月上升（見圖）。運載率雖是去年6月以來新高，但仍只有26.7%。收入乘客千米數按年上升24.5%，但與2019年5月相比減少98.9%。

逾六成艙服務員已接種疫苗

國泰又指目前已有約90%的駐港機師及超過64%的駐港機艙服務員已預約接種疫苗或已接種疫苗，較上月透露約80%駐港機師及約40%駐港機艙服務員的接種率有所上升。另外，政府由4月中旬起放寬駐港貨機機師的檢疫限制，有助國泰於5月逐漸恢復貨運運力，但因安排執勤更表需時，目前尚未完全恢復所有貨運航班。5月份載貨量9.24萬公噸，按年下 跌6.4%。月內貨物收入噸千米數按年減少16.9%。運載率上升7.5個百分點至81%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則削減24.5%。

太古：料上半年不會虧損

累計首5個月，國泰錄得載客人次按年跌97.3%，客運運力跌88.6%，而收入乘客千米數跌97%；載貨量按年跌23.2%，貨運運力跌37.3%，貨物及郵件收入噸千米數跌25.5%。因應國泰業績有望改善，太古A（0019）及太古B（0087）亦預期，今年上半年不會錄得經常性虧損。