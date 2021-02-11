VAU Residence 8日收530票 超額8.6倍

VAU Residence首輪推售單位，屬實用面積209至388方呎開放式至2房戶，入場單位為5樓實用面積209方呎D室開放式戶，折實499.8萬元（折實呎價2.39萬元）。綜合市場資訊，本月迄今整體新盤成交錄約1170宗，單計昨日錄約30宗成交，其中恒地（0012）以先到先得發售96伙的啟德THE HENLEY I，售出約13伙；項目是次推售單位，實用面積186至889方呎、屬開放式至3房戶，折實價573萬元起。

THE HENLEY I昨沽13伙

此外，會德豐及信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙I、III，3月開售以來累沽約322伙、套現逾43億元，昨最新再售4伙、單日吸金約7100萬元。新界方面，嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山，新錄本月首宗一手成交，售出山庭6號屋，該洋房實用面積2865方呎連花園，成交價7163萬元、實呎2.5萬元；成交紀錄冊顯示，買家享1138日即3年成交期，可提前入住及獲車位認購權。

富豪．山峯兩日沽2伙 吸金9500萬

百利保（0617）牽頭沙田九肚富豪．山峯，最新售出第1座7樓B室，實用面積2023方呎、4房4套間隔，成交價4936.1萬元（連車位）、實呎2.44萬元，買家成交期720日；項目過去兩日連錄2宗成交，吸金9500萬元。

另嘉里何文田喇沙利道瀚名新推20樓A室，於下周二上午10時至中午12時招標（6月22日），屬實用面積1132方呎三房戶；瀚名年初迄今累售2伙、套現7241萬元。長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD，亦加推19樓2號單位、屬實用面積2154方呎3房戶，下周二招標。