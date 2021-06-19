北角健康村3房逼千萬 創屋苑新高

上址原業主2015年以730萬元已補價買入，帳面獲利238萬元或約33%。據了解，健康村向來放盤量低，交投疏落，對上成交價紀錄為2018年易手的4座（康宏閣）低層F室，實用面積592方呎，成交價938萬元，實呎15,845元。

銀湖‧天峰特色戶3400萬破頂

屯馬線全線開通前夕，港鐵烏溪沙站上蓋屋苑銀湖‧天峰錄得破頂價成交。土地註冊處顯示，屋苑7座頂層連天台複式戶，以3400萬元成交，實用面積1869方呎，首層為客飯廳及1個套房，第二層為4房雙套房，附設雙平台，實呎18,192元，成交價創屋苑二手新高。原業主姓名為普通話拼音，料為內地客，2011年3220萬元購入，惟去年5月離世，由遺產接管人接手物業，並於上月中旬易手，10年間帳面升180萬元，而入市的印花稅已達約153萬元，料扣除使費後僅屬平手離場。

此外，美聯客戶經理翟曉明表示，東涌水藍天岸7座中層B室，實用面積862方呎，3房連套房間隔，近日獲外籍客以1380萬元購入，實呎16,009元，創屋苑分層標準戶成交價及呎價新高。原業主2009年以559.8萬元一手購入，帳面升820.2萬元或約1.5倍。

新達廣場實呎17137元創新高

據代理指出，大埔新達廣場4座中層C室，實用面積489方呎，2房間隔，享吐露港海景，以838萬元易手，實呎17,137元，創屋苑2房成交價新高，更創屋苑呎價新高紀錄。原業主2017年600萬元購入，帳面獲利238萬元或約四成。

麻將館大王家族1200萬購碧堤3房

「麻將館大王」石鑑輝家族再入市。土地註冊處顯示，石鑑輝長子石炳祥本月初以1200萬元購入深井碧堤半島9座高層D室，實用面積771方呎，3房間隔，實呎15,564元。原業主2009年以490萬元入市，帳面獲利710萬元或約1.4倍。